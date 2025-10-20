Catania, Toscano: "Salernitana? Vittoria che dà certezze. Orgoglioso dei miei ragazzi" ​​

Parla Domenico Toscano. Il tecnico del Catania è intervenuto in conferenza stampa al termine del big match contro la Salernitana, vinto 2 a 0 dagli etnei. Toscano si è detto soddisfatto della prestazione e orgoglioso dei suoi ragazzi.

“Questa vittoria ci dà certezze all’interno di un gruppo che ha ancora margini di miglioramento enormi – ha dichiarato –. Ero convinto che avremmo fatto una grande partita, perché durante la settimana ho visto con quanta attenzione e cura dei dettagli i ragazzi l’hanno preparata, proprio come avevano fatto per la gara precedente”.

Poi ha aggiunto: “Oggi, guardando i miei ragazzi in campo, mi sentivo davvero orgoglioso. Ho detto loro che, quando si applicano con questa concentrazione, mantenendo questo ritmo e mostrando quella curiosità – come quando nello spogliatoio vengono a chiedermi informazioni sui movimenti di un avversario – allora capisci che c’è una reale voglia di crescere e migliorarsi“.







LEGGI ANCHE

LE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA