Serie B, panchine traballanti: Gregucci alla Samp, Pagliuca verso lo Spezia ​​

La Sampdoria ha ufficializzato il cambio di guida tecnica: Massimo Donati lascia il timone blucerchiato dopo poche settimane, tra le polemiche seguite alle dure parole della moglie sui social. Al suo posto arriva Salvatore Foti, ex vice di José Mourinho alla Roma e reduce da un’esperienza in Turchia. In attesa di completare il Supercorso di Coverciano, Foti sarà affiancato da Angelo Gregucci, che ricoprirà formalmente il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra.

Gregucci, già nello staff doriano sul finire della scorsa stagione insieme a Evani e Lombardo, guiderà dunque la squadra in panchina, mentre Foti curerà il lavoro tecnico sul campo. A completare lo staff ci sarà Nicola Pozzi, altro ex blucerchiato, in qualità di collaboratore tecnico.

Spezia, via D’Angelo: in arrivo Pagliuca

Cambio anche allo Spezia, dove si chiude l’esperienza di Luca D’Angelo dopo 78 partite alla guida del club ligure. Il tecnico paga un avvio di stagione al di sotto delle aspettative. Il nuovo allenatore sarà Guido Pagliuca, reduce dall’esonero con l’Empoli, e scelto per proseguire il progetto tattico basato sul 3-5-2.







Pagliuca, ancora sotto contratto con il club toscano fino al 2027, avrebbe già trovato un accordo per la risoluzione consensuale. Con lo Spezia firmerà un contratto annuale con rinnovo automatico in caso di salvezza, obiettivo primario della società. L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore.

Bari, tutti sotto esame

Clima teso invece a Bari, dove la pesante sconfitta di Reggio Emilia – la quarta in trasferta – ha aperto una profonda riflessione interna. Tutti sono in discussione: dall’allenatore Fabio Caserta ai dirigenti Magalini e Di Cesare. La proprietà, che ha avuto diversi confronti, non ha ancora preso decisioni definitive.

Magalini ha confermato pubblicamente Caserta nel post-partita, ma la fiducia resta appesa a un filo. La società deve anche fare i conti con il peso economico dei contratti ancora attivi di Moreno Longo e del suo staff, un dettaglio che potrebbe incidere sulle prossime mosse.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA