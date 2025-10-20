Palermo – Modena 1 – 1, le pagelle dei quotidiani
Il Palermo pareggia contro il Modena dopo una partita complicata, soprattutto nel secondo tempo. I voti dei maggiori quotidiani non sono troppo discordanti e premiano Joronen come migliore tra i rosanero.
Il Giornale di Sicilia premia il portiere finlandese, mentre boccia Bereszyński, protagonista sfortunato nell’autogol. Ecco i voti: Joronen 7, Pierozzi 6.5, Peda 6, Ceccaroni 6.5, Diakité 6, Bereszyński 5, Segre 6.5, Gomes 5.5, Ranocchia 6, Blin 5.5, Augello 6.5, Palumbo 6, Vasic s.v., Brunori 5.5, Le Douaron 5, Pohjanpalo 6.
Per il Corriere dello Sport i migliori, oltre a Joronen, sono stati Peda, Diakité, Ranocchia e Augello. Ecco i voti: Joronen 7, Pierozzi 6, Peda 6.5, Ceccaroni 6, Diakité 6.5, Bereszyński 5.5, Segre 6, Gomes 5.5, Ranocchia 6.5, Blin 5.5, Augello 6.5, Palumbo 6, Vasic s.v., Brunori 5.5, Le Douaron 5, Pohjanpalo 5.5.
La Gazzetta premia Diakité e Segre con lo stesso voto di Joronen. Ecco i voti: Joronen 7, Pierozzi 6, Peda 6.5, Ceccaroni 6.5, Diakité 7, Bereszyński 5.5, Segre 7, Gomes 6, Ranocchia 5.5, Blin 5.5, Augello 6, Palumbo 6, Vasic s.v., Brunori 5.5, Le Douaron 5.5, Pohjanpalo 5.5.