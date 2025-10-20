CorSport – “Palermo destinato a crescere nel lungo periodo”
“Esattamente come accaduto contro il Venezia, il secondo tempo del Palermo è stato di sofferenza, se non proprio di resilienza. Ma anche questo aspetto può essere un’opportunità per una squadra potenzialmente destinata a crescere nel tempo. Inzaghi è pronto a scommettere sulla sua compagine sul lungo periodo”. Scrive così Tullio Calzone, che sulle pagine del Corriere dello Sport commenta il pari dei rosanero col Modena.
Per riapprodare in Serie A bisognerà sgomitare e lottare, molto probabilmente, sino all’ultimo secondo. E allora anche la resilienza mostrata dal Palermo potrebbe rivelarsi un valore aggiunto in questo scenario.
Il consolidamento del Palermo potrà rendere concrete le ambizioni del club. Finalmente spinto, prima ancora che da cospicui investimenti, anche dalla forza della città. “Perfetti alla fine”, potrebbe essere questo il motto per ora di Inzaghi.
