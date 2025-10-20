Pasqualin: "Palermo, occasione sprecata per andare al primo posto" ​​

Claudio Pasqualin è stato intervistato per TMW e ha commentato il pari tra il Palermo e il Modena. I rosanero hanno mancato l’occasione di superare la squadra di Sottil e conquistare il primo posto in solitaria.

“Bene il Modena – afferma – . Il Palermo lo vedo da “vorrei ma non posso”, ha sprecato un’occasione per andare al primo posto. E tra le favorite c’è anche il Venezia“.

Sulla Serie A, invece, dice: “Il campionato si preannuncia meraviglioso. Emozione ed incertezza fino alla fine. A parte la Juventus che si è tirata fuori. Il Milan al completo è una squadra che fa paura”.







LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA