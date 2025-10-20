GdS - "Palermo, niente sorpasso: pari e brividi con il Modena" ​​

“La partita col Modena avrebbe dovuto regalare il primo posto in solitudine al Palermo, invece partorisce un pareggio. E lascia qualche interrogativo sulla condizione fisica dei rosanero“. Scrive così Luigi Butera, che sulle pagine del Giornale di Sicilia commenta la gara pareggiata contro gli uomini di Sottil.

Il cammino del Palermo resta immacolato, ma il messaggio che i rosanero dovevano mandare al campionato e allo stesso Modena manca di qualche lettera. Un pomeriggio che poteva trasformarsi nel primo incubo della stagione. Se il Palermo l’ha sfangata è perché ha una tempra diversa da quello vecchio.

Qualcuno storcerà il naso, e può starci stavolta, ma in Serie A si va anche così. Soffrendo, lottando e prendendo punti con tutti. Finora il Palermo l’ha fatto, anche contro avversari d’un certo peso. I rosanero, infatti, hanno già affrontato cinque delle prime otto.







