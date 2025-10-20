“Mi manda Monastra”, alle 14 su Facebook e sul sito: ospite Pietro Adragna ​​

Può bastare al Palermo un pareggio casalingo nell’ennesimo scontro al vertice? La gara di ieri con il Modena ha ovviamente lasciato un po’ d’amaro in bocca ai tifosi che avrebbero sperato in un altro risultato e un’altra prestazione. Il Palermo resta secondo e imbattuto ma ha fallito il sorpasso ed è apparso piuttosto in difficoltà sul piano fisico.

Se ne parlerà oggi a “Mi manda Monastra”, la popolare trasmissione condotta da Guido Monastra con Roberto Parisi dedicata alle vicende del Palermo che anche questo lunedì andrà in onda alle 14.00 dalla Ristobottega “L’Angolo di Porticello”, in via delle Alpi (angolo viale delle Magnolie) a Palermo.

Ospite della puntata sarà Pietro Adragna, imprenditore, chef e opinionista tv. In evidenza anche il successo esterno in serie D dell’Athletic Palermo che con la vittoria a Gela si avvicina notevolmente al vertice della classifica.







La trasmissione, prodotta in collaborazione da Stadionews, BlogSicilia e Radio Time, sarà visibile sulle pagine Facebook e sui siti delle tre testate e come sempre sarà possibile interagire con domande e commenti.

