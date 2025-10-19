Palermo - Modena 1 - 1 LE PAGELLE / La "panchina" non incide, bravo Joronen ​​

Sorpasso fallito e onore al Modena che non ha rubato nulla e ha spiegato a tutti che il suo primato in classifica non è frutto del caso. Il pari è giusto e alla fine, dopo aver sperato in una vittoria risicata, il Palermo ha anche avuto paura di perdere. Il Modena è stato superiore fisicamente e tatticamente, giocando meglio nella prima mezz’ora e senza scomporsi dopo aver subito il gol di Segre.

Che il pareggio fosse nell’area si era capito già qualche minuto prima dell’autogol: tante mischie furibonde in area e un vero “miracolo” di Joronen, non a caso il migliore dei rosanero. Colpa anche di una scarsa incidenza dei cambi, in un Palermo già in difficoltà per le assenze di Bani e Gyasi e con Ranocchia non ancora in grado di garantire i 90 minuti. Quando è cominciata la girandola delle sostituzioni, contrariamente alle volte precedenti, il Palermo è calato di livello, il Modena lo ha schiacciato fino a trovare il pareggio e a sfiorare la vittoria.

Il pareggio non è un dramma: se è vero che il primo posto resta al Modena è anche vero che le squadre dietro non corrono. I rosa restano imbattuti (come il Modena) al secondo posto e confermano di essere una “squadra” nel senso del collettivo. Ma ancora una volta il Palermo non riesce a portare a casa uno scontro diretto casalingo, come successo con Frosinone e Venezia qualche settimana fa. È la legge della serie B, dove nulla è facile e nulla è scontato. Il Palermo incassa il valore della continuità ma sa che la strada verso la Serie A è lunga e complicata.







PALERMO: Joronen 7; Pierozzi 6,5, Peda 6, Ceccaroni 6,5; Diakité 6,5 (dal 25′ s.t. Bereszynski 5,5), Segre 6,5 (dal 1′ s.t. Gomes 5,5), Ranocchia 6,5 (dall’11’ s.t. Blin 5,5), Augello 6,5; Palumbo 6 (dal 37′ s.t. Vasic s.v.), Brunori 5,5 (dall’11’ s.t. Le Douaron 5,5); Pohjanpalo 6.

MODENA: Chichizola 6; Tonoli s.v. (dall’8′ p.t. Dellavalle 6), Adorni 7, Nieling 6; Zampano 6,5, Santoro 6, Gerli 6 (dal 20′ s.t. Massolin 6,5), Sersanti 6,5 (dal 20′ s.t. Defrel 6), Zanimacchia 6,5; Di Mariano 6 (dal 20′ s.t. Pyyhtia 6,5), Gliozzi 6 (dal 34′ s.t. Mendez s.v.).

Joronen 7: Questa volta gli tocca anche parare, altro che stare a guardare: compie un miracolo nella ripresa sul diagonale ravvicinato di Pyyhtia e poco dopo non può nulla sul gol del pareggio che peraltro scaturisce dalla deviazione ravvicinata di Bereszynski. In avvio di ripresa deve deviare un colpo di testa non forte ma molto angolato di Gliozzi. Nel primo tempo il Modena aveva già inquadrato la porta seppur con tiri non particolarmente pericolosi ma creando comunque tanti brividi: il primo lo disinnesca Pierozzi impedendo che la palla giunga a Gliozzi a pochi passi dal portiere. In generale mostra sicurezza e personalità che tranquillizza i compagni di reparto.

Pierozzi 6,5: Resta bloccato dietro, saggiamente, perché il Modena è pericoloso e dà pochi punti di riferimento. La sua partita diventa molto positiva già dopo pochi minuti, quando in scivolata riesce ad arpionare con il piede un pallone pericoloso destinato a Gliozzi. Attento e preciso nelle tante mischie in area rosanero quando il Modena spinge alla caccia del pareggio.

Peda 6: Da “rincalzo” a titolare e guida della difesa, l’asticella delle difficoltà è aumentata velocemente. Il polacco se la cava bene ma non è stato facile, un paio di volte in chiusura avrebbe dovuto essere più deciso nel chiudere il cross all’avversario. Nel forcing del Modena va spesso in difficoltà ma è tutto il Palermo che perde metri e sicurezza. In alcune circostanze fatica a trovare la posizione corretta ma considerate le difficoltà della gara la sua prova è sufficiente.

Ceccaroni 6,5: Anche lui soffre un po’ all’inizio della gara ma ha agonismo e personalità sufficienti per dare una mano importante a tutto il reparto. Un suo intervento di testa in area risolve una situazione potenzialmente pericolosa. Dopo il pari del Modena è quello che va più vicino al gol con un tiro da fuori area.

Diakité 6,5: Inzaghi gli da fiducia sulla fascia destra, fiducia ampiamente ripagata. Il maliano non ha piedi buoni ma in quanto a corsa e agonismo non prende lezioni da nessuno. È piuttosto lucido nel decidere quando affondare i colpi e qualche grattacapo alla difesa avversaria lo procura. Nella ripresa, quando c’è da badare alla fase difensiva, resta concentratissimo. Quando esce riceve applausi e il Palermo perde qualcosa sulla fascia destra.

(dal 25′ s.t. Bereszynski) 5,5: Inzaghi non lo piazza sulla linea difensiva ma a tutta fascia. Il polacco non entra benissimo in partita e in più non è fortunato nella chiusura aerea su Adorni, l’ultimo tocco di testa è suo, in pratica un autogol.

Segre 6,5: Mezz’ora di grande difficoltà, in un centrocampo che filtra poco. E così Segre rimedia presto un’ammonizione per fallo su Di Mariano, poi commette altri tre falli non gravi ma sufficienti a fagli capire che la sua partita sarebbe finita all’intervallo. E siccome il calcio è un romanzo senza logica è proprio lui, in uno dei rari guizzi offensivi, a sbloccare la gara nel momento più complicato: trasforma una palla vagante, un rimpallo favorito dalla tenacia di Pohjanpalo, in un tiro in porta di forza e rapidità da attaccante di razza. Un gol meritatissimo per la generosità che mette in ogni gara, generosità che il pubblico apprezza e ricambio con applausi a scena aperta. E la doccia all’intervallo ha un sapore meno amaro.

(dal 1′ s.t. Gomes) 5,5: Gioca da mezzala. Il suo ingresso non sposta gli equilibri, il Palermo soffre fisicamente e non riparte quasi mai.

Ranocchia 6,5: Rientra dopo un mese di assenza e anche lui dà ragione a Inzaghi che fino all’ultimo aveva dubbi se buttarlo subito nella mischia o farlo partire dalla panchina. Di Ranocchia sorprende soprattutto la carica agonistica in ogni giocata e la fiducia con cui diventa molto spesso un punto di riferimento della squadra. Com’era prevedibile, la sua partita dura praticamente un’ora ma il responso del campo è chiaro: Ranocchia è tornato ed è ormai pronto al “tempo pieno”.

(dall’11’ s.t. Blin) 5,5: Entra in campo piazzandosi davanti alla difesa. Nemmeno lui, come Gomes, incide sulla gara come sperava Inzaghi: il Palermo è in difficoltà atletica e lui può solo provare a chiudere gli spazi.

Augello 6,5: Ad alti livelli in ogni zona del campo ma quando può andare al cross senza grandi pressioni è un belvedere: le sue traiettorie tese e precise sono un invito a nozze e infatti il gol nasce proprio da un suo cross in area per Pohjanpalo. Bravo anche a dialogare con Palumbo e/o Brunori sull’asse di sinistra, si vede che ha tante partite di serie A sulle spalle. Cala un po’ nel finale.

Palumbo 6: Partenza a razzo: posizione avanzata, molto dinamismo, disponibilità al dialogo, qualche buon cross. Il Palermo però non decolla e lui spesso deve arretrare a prendere palla e la gara si complica un po’. Però fa piacere come si sacrifica in corse all’indietro per andare a chiudere gli spazi ai suoi ex compagni. Esce stremato a pochi minuti dalla fine.

(dal 37′ s.t. Vasic) s.v.:

Brunori 5,5: Non c’è più traccia dell’attaccante che è salito sul podio dei marcatori di tutti i tempi. Colpa di una posizione in campo che lo relega a trequartista troppo spesso lontano dalla porta. In una circostanza va vicino al gol quando su un cross di Augello da sinistra anticipa tutti sul primo palo ma manda fuori. E’ sempre bravo a gestire palla, guadagna qualche buona punizione ma a volte esce dalla partita.

(dall’11’ s.t. Le Duaron) 5,5: Ha un’opportunità di testa e non riesce a concretizzarla. Per il resto la sua gara è una inutile caccia al pallone nella metà campo avversaria ormai abbandonata da tutti.

Pohjanpalo 6: A furia di fare sportellate con gli avversari riesce a raccogliere i frutti di tanta battaglia: è la sua determinazione in area a consentire a Segre di sbloccare la gara, il finlandese si infila tra due difensori su un cross di Augello facendo sì che il pallone arrivasse a Segre. Non si risparmia mai nemmeno in fase di pressing. La squadra oggi non lo aiuta più di tanto a trovare la via del gol.

