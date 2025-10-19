Inzaghi: "C'è rammarico, dovevamo essere più bravi" ​​

Un punto a testa. Il Palermo torna dalla sosta ma, nonostante il vantaggio iniziale, pareggia col Modena e non riesce a superarlo in classifica. Pippo Inzaghi ha espresso “rammarico. Perché quando c’è uno stadio del genere vorresti sempre regalare i tre punti alla tua gente. Bisogna essere onesti, il Modena non ha rubato niente e ha meritato il pareggio”.

“La squadra si è abbassata un po’ – prosegue – e ha preso gol, ho provato a cambiarla con i cambi e abbiamo avuto delle occasioni con Ceccaroni e Le Douaron. Ci sono anche gli avversari e il Modena è primo non per caso, la squadra voleva andare in vetta ma non ci è riuscita. Ci riproveremo già dalla prossima”.

“Valuteremo come mai siamo mancati in quel quarto d’ora. Se ci avessero detto a inizio campionato che saremmo stati qui sarebbe stato un sogno. Oggi mancavano Bani e Gyasi e i migliori in campo sono stati Peda e Diakité, la strada è giusta”.







“Non mi piace parlare dei singoli, dovevamo essere più bravi. Siamo contenti che sia rientrato Ranocchia, poteva giocare non più di 60′, ho cercato di dare vivacità con i cambi. C’era il sentore che stavamo subendo, il gol che abbiamo preso non mi piace per come lavoriamo noi, dovevamo uscire più forte sull’esterno. Ai giocatori non posso dire niente, siamo imbattuti. E’ vero però che quando giochi davanti a questa gente i pareggi li digerisci meno”, conclude.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH