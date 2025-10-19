Sottil: "Gara straordinaria dei miei ragazzi. Meritavamo la vittoria" ​​

Parla Andrea Sottil. Il tecnico del Modena è intervenuto in conferenza stampa al termine del pareggio ottenuto al “Barbera” contro il Palermo, esprimendo tutta la sua soddisfazione per la prestazione della squadra.

“La squadra ha fatto una grande prova, sia nel primo che nel secondo tempo, crescendo col passare dei minuti – ha dichiarato Sottil –. Abbiamo strameritato il pareggio: sono stati bravi sia i titolari sia chi è subentrato. Abbiamo costruito il gol con ordine e qualità. Poi, nel finale, Joronen ha compiuto due miracoli che ci hanno negato una vittoria che, a mio avviso, sarebbe stata meritata, non certo rubata”.

“Oggi non ci è mancato nulla. Faccio i complimenti ai ragazzi: abbiamo giocato davanti a quasi 40 mila persone, contro una squadra costruita per vincere il campionato. Al di là del punto, usciamo da questa partita ancora più consapevoli delle nostre qualità”, ha proseguito.







“Siamo orgogliosi di questi ragazzi, lo sono io e lo sono i nostri tifosi. Hanno disputato una gara straordinaria. Non mi ha sorpreso nemmeno la prova di Mazzolen: arriva da un campionato diverso, con ritmi e allenamenti differenti, ma è una mezz’ala che alza il livello qualitativo del nostro centrocampo”.

Infine, Sottil ha sottolineato l’importanza dell’atteggiamento mentale: “Contro il Palermo siamo andati sotto ingiustamente, ma abbiamo reagito con determinazione perché eravamo convinti di poterla portare a casa. La crescita non è solo tecnico-tattica, ma anche caratteriale. E oggi si è visto”.

