Segre: "Felice per il gol, sapevo che sarebbe arrivato. A Catanzaro sarà dura" ​​

“Sicuramente sono felicissimo per il primo gol in campionato, lo desideravo tanto”. Lo dice Jacopo Segre dopo il pareggio col Modena. Il centrocampista del Palermo sentiva che il gol sarebbe arrivato.

“I compagni e lo staff mi continuavano a dire che sarebbe arrivato, è sempre emozionante segnare in questo stadio. Siamo amareggiati e contenti, dobbiamo ricordare che il Modena è primo in classifica, è forte e ben messo in campo. Dobbiamo guardare in avanti, volevamo regalare una gioia ai nostri tifosi ma sono punti che ci teniamo stretti”.

Poi, l’analisi del match. “E’ stata una partita molto equilibrata, come ci aspettavamo. Le dinamiche potevano cambiarla, è un buon punto. Siamo allo stesso tempo contenti, stiamo dimostrando di essere una grande squadra con unione e spirito di sacrificio. Dobbiamo continuare a lottare come stiamo facendo, ci dirà il mister cosa fare e noi lo seguiremo”.







“Per me il gol è sempre una cosa in più – prosegue – però ce l’ho nel sangue, lo dedico ai miei compagni e tutta la società. In settimana lo sapevo che sarebbe arrivato. Secondo me quest’anno non esistono partite semplici, sono tutte complicate, a Catanzaro sarà difficilissimo. E’ un campionato tosto, dobbiamo essere consapevoli della nostra forza”.

“Il mister ci ha portato grande entusiasmo e consapevolezza delle nostre forze, ci sta insegnando tanto e si sta vedendo in campo. Sappiamo gestire i momenti e sappiamo soffrire, per essere una squadra matura queste cose devono essere alla base”, conclude.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH