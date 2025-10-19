Palermo – Modena, il dato degli spettatori al “Barbera”: nuovo record ​​

È nuovo record stagionale: sono infatti 32.922 (16.418 biglietti venduti) gli spettatori presenti al “Barbera” per il big match tra Palermo e Modena, un dato straordinario che riscrive la classifica delle presenze stagionali in casa rosanero.

Il numero supera quello fatto registrare contro il Bari (32.363 presenze, con 15.859 biglietti venduti) e batte anche i dati delle sfide contro Frosinone (32.181 spettatori) e Reggiana, match d’esordio stagionale, quando sugli spalti erano presenti 30.868 tifosi.

Resta ancora imbattuta — ma in un contesto diverso — l’amichevole di lusso contro il Manchester City, quando vennero emessi 34.665 titoli d’ingresso. In quell’occasione, però, furono aperti anche i settori ospiti, contribuendo al dato record.







