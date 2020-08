Il Catania cerca un attaccante. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la squadra allenata da Giuseppe Raffaele sarebbe sul mercato in questi giorni per individuare un nuovo numero 9 a cui consegnare le chiavi del reparto offensivo.

I rossazzurri puntano ad un calciatore esperto e al momento le opzioni sono tante. Stefano Pettinari sarebbe il sogno, ma il prezzo del cartellino è alto e c’è la concorrenza di altre squadre. Piace anche Volpe della Viterbese (10 gol in 22 partite) e l’argentino Bubas della Vibonese che però è anche nel mirino del Bari.





Infine occhi puntati su Manuel Sarao. I rapporti tra Catania e Reggina sono buoni e l’attaccante, in uscita, potrebbe approdare in Sicilia. Preoccupa, però, il rendimento nelle ultime stagioni: tra Cesena e Reggina, Sarao ha segnato solo 2 reti.

