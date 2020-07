Due nomi per la panchina del Catanzaro. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Pasquale Lo Giudice avrebbe puntato Andrea Sottil, attuale tecnico del Pescara.

Spunta quindi un altro candidato per sostituire Gaetano Auteri (di recente accostato al Palermo) nella prossima stagione. L’ex allenatore del Catania, in questi giorni, è impegnato nella lotta per non retrocedere in Serie C.







Oltre a Sottil, si era parlato anche di un possibile approdo di Giuseppe Scienza del Monopoli, già nel mirino del club da tempo.

LEGGI ANCHE

PALERMO, LA RICETTA DIANA: “COMPRA CHI HA FAME DI B”

AUTERI: “IO SULLA PANCHINA DEL PALERMO? SAREBBE UN’OCCASIONE PER ENTRAMBI

PALERMO, D’ANTONI: “LA SQUADRA DEVE GIOCARE ALLA FAVORITA”