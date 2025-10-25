Catanzaro – Palermo 1 – 0 LE PAGELLE / Si “salvano” in due, il resto è un disastro
Diteci che non è vero e che è stato solo un sogno. Non era immaginabile un Palermo così brutto che perde la sua imbattibilità in campionato, perde anche il secondo posto e retrocede al quarto, con la sfida contro il Monza alle porte (martedì sera).
Il Palermo ha meritato la sconfitta, tanto più grave perché arrivata contro un avversario che non aveva finora mai vinto e che si è dimostrato una squadra modesta e impaurita. Nel primo tempo non è stato mai in grado di imporsi: nella ripresa, sotto di un gol, non ha creato veri pericoli. Nessuna attenuante, nemmeno il brutto arbitraggio di Pairetto, che ha scontentato tutti. In estrema sintesi: un disastro.
Non si salva niente e nessuno: se i migliori in campo sono Joronen e Diakité, con tutto il rispetto, vuol dire che non ha funzionato quasi niente. A cominciare da un centrocampo mal assortito e con errori individuali gravi. In attacco Pohjanpalo e Le Douaron (e poi anche Brunori e Corona) non hanno visto una palla pulita. Palumbo non ha incantato, le fasce hanno balbettato. E in difesa si è rischiato molto più del dovuto.
Le occasioni migliori le ha avute il Catanzaro, il Palermo ha soltanto cercato il gol in mischia. E si ripresentano alcuni interrogativi che dovranno essere analizzati in fretta da Inzaghi. L’allenatore non è piaciuto nemmeno nei cambi, perfino troppo tardivi. È una botta che fa male, che non compromette niente, ma che può pesare sul morale.
CATANZARO: Pigliacelli 6; Brighenti 6,5, Antonini 6,5, Di Chiara 6 (dal 27′ s.t. D’Alessandro s.v.); Cassandro 6, Petriccione 6 (dal 1′ s.t. Buglio 6), Pontisso 6 (dal 27′ s.t. Alesi s.v.), Rispoli 6,5, Favasuli 6; Cisse 7,5 (dal 38′ s.t. Pittarello s.v.); Iemmello 5,5 (dal 44′ s.t. Bettella s.v.).
PALERMO: Joronen 6; Pierozzi 4,5 (dal 1′ s.t. Bereszynski 5,5), Peda 4, Ceccaroni 5; Diakité 6, Segre 5,5 (dal 32′ s.t. Gomes s.v.), Ranocchia 4 (dal 32′ s.t. Corona s.v.), Augello 5 (dal 27′ s.t. Vasic s.v.); Palumbo 5, Le Douaron 4 (dal 21′ s.t. Brunori 5); Pohjanpalo 4,5.
Joronen 6: Subisce il gol allo scadere del primo tempo senza capire come e perché: nella bolgia che si crea davanti a lui, sbuca Cisse che indovina la traiettoria vincente da pochi passi. Qualche minuto prima era stato graziato da Pontisso: formalmente è una sua uscita vincente al limite dell’area ma in realtà è un clamoroso errore del giocatore catanzarese, che si invola dal centro, controlla il pallo e può tirare con relativa tranquillità. Poco altro, in una gara fortunatamente caratterizzata dagli insoliti errori sotto porta di Iemmello: l’unica volta che l’esperto attaccante inquadra la porta con un diagonale, Joronen riesce a deviare in angolo. In realtà un gol Iemmello lo segna, ma è palesemente in fuorigioco.
Pierozzi 4,5: Un’ammonizione che non meritava, per un presunto fallo su Cisse, all’alba della partita, lo innervosisce oltremisura. Oltretutto il suo avversario diretto è il più pericoloso del Catanzaro. Spaventandosi per l’espulsione, Inzaghi decide di invertire la sua posizione con Diakité, che retrocede in difesa. Ma la prestazione di Pierozzi non migliora di molto. E ovviamente, manco a dirlo, esce durante l’intervallo.
(dal 1′ s.t. Bereszynski) 5,5: Schierato da ‘braccetto’ di destra per riportare Diakité sulla fascia. Resta indietro, spesso da solo perché il Palermo è tutto avanti.
Peda 4: La peggiore prestazione della stagione, nonostante il Catanzaro non sia di certo la migliore formazione affrontata. Nel primo tempo, prima svirgola un rinvio, fornendo un assist involontario a Immello che spreca; poi si fa sorprendere dal passaggio verticale di Iemmello, che libera Pontisso davanti al portiere e sul gol dell’1 a 0 non è impeccabile nel tentativo di rinvio. Nella ripresa i suoi compiti difensivi si riducono al minimo eppure trova il modo per rimediare un’ammonizione.
Ceccaroni 5: Come difensore prestazione abbastanza impalpabile, anche per colpa degli avversari che dalle sue parti non si avvicinano quasi mai. Ma non è propositivo come in altre occasioni, raramente supera la metà campo e non è nemmeno molto presente sui palloni aerei.
Diakité 6: Prestazione positiva per la sua capacità di essere un jolly della fascia destra. Partenza buona a tutta fascia, gioca molti palloni, spinge e va perfino al tiro di sinistro dal limite dell’area che potrebbe anche essere un tirocross invitante. Poi retrocede in difesa e sembra il più esplosivo sul piano fisico, anche se non è fortunato sul gol, i rimpalli favoriscono Cisse (il suo uomo) che segna il gol dell’1 a 0. Un suo spunto in verticale costa l’ammonizione a Iemmello. Nell’ultima mezz’ora la percentuale di passaggi esatti diminuisce.
Segre 5: Vaga a centrocampo, qualche volta cerca l’inserimento, prova anche un tiro da posizione angolata, corre tanto: gli basta questo per non essere tra i peggiori della partita. Nel secondo tempo è uno dei primi a suonare la carica e va vicino al gol con un tiro da dentro l’area che termina fuori per una deviazione difensiva, l’arbitro non vede.
(dal 32′ s.t. Gomes) s.v.: Un quarto d’ora di contributo alla confusione totale, il Catanzaro è tutto rintanato e non ci sono spazi.
Ranocchia 4: Viene inserito come play ma il realtà il play lo fa pochissimo, c’è quasi sempre Palumbo nella sua zona a farsi dare i palloni e a smistarli. Ranocchia alla fine fatica a trovare la posizione e a dirla tutta non sembra neanche in grande giornata. Batte qualche calcio piazzato ma spreca anche tanto e non incide nella partita.
(dal 32′ s.t. Corona) s.v.: Si tuffa in area di rigore sperando in qualcosa. E qualcosa stava capitando, quando ha provato a girare in porta un cross un po’ troppo moscio.
Augello 5: Anche lui comincia la partita in modo abulico. In tutto il primo tempo avrà toccato quattro palloni, uno dei quali trasformato in un buon cross. Un po’ meglio nella ripresa, staziona nella metà campo avversaria stabilmente e qualche cross in più si vede. Non molto, tanto che Inzaghi gli preferisce Vasic.
(dal 27′ s.t. Vasic) s.v.: Si piazza sul centrosinistra, ha il merito di entrare caricato a molla, nel tentativo di diventare protagonista. Ma non trova il guizzo.
Palumbo 5: È quello che tocca più palloni di tutti perché molto spesso si ‘abbassa’ sulla mediana per impostare. Il problema è che raramente fa cose fuori dall’ordinario, per tutto il primo tempo si limita a qualche cross nemmeno tanto felice. Per vedere la prima giocata degna del suo talento bisogna aspettare l’inizio della ripresa con un passaggio filtrante per Segre. Anche nella ripresa gioca tanto, ci mette buona volontà ma da lui ci si aspetta molto ma molto di più.
Le Douaron 4: Non incide mai, né come ‘sportellista’ né come finalizzatore. Si può obiettare: è colpa sua? Probabilmente no ma resta il fatto che non è la sua partita. Ma proprio no.
(dal 21′ s.t. Brunori) 5: Va a fare il trequartista in una partita che ha già perso contenuti tattici e che vive di spunti occasionali. Palle ne tocca davvero poche.
Pohjanpalo 4,5: Ha una buona opportunità all’inizio ma ‘liscia’ il tiro dal limite dell’area. Poi per 45′ cerca disperatamente e vanamente un pallone giocabile. Il suo peso aumenta nella ripresa, quando il Palermo è ‘costretto’ a riversarsi nella metà campo avversaria. Va vicino alla rete di testa in due occasioni: la prima volta conclude debolmente, la seconda volta si divora un gol fatto.
Siete pazzi.
Credere in una squadra del genere.
L’anticalcio assoluto.
Arbitraggio pietoso. Joronen 10. Gli altri ingiudicabili. Il Palermo oggi è solo il grande tifo che ha. Mancano Bani e Magnani, stop scusanti, ed i problemi sono dappertutto. E non cominciate (i giornalisti) con la solita tiritela a difesa…. Prima sconfitta, ci sta, la squadra si impegna, prima o poi si doveva perdere ecc….. Sinceramente siamo inguardabili e abbiamo resuscitato una squadra che aveva fatto zero vittorie. Inzaghi per me ha esaurito i bonus già ora. Siamo all’anticalcio. Molto peggio di quello proposto da Dionisi nel suo momento migliore, ossia prima di farsi condizionare dal reintegro di Brunori (giocatore inadeguato allo scopo). E finiamola con sta cosa del “sogno” della serie A. Basta prese per i fondelli. Meritano 10 mila spettatori al massimo…. Mi raccomando, continuiamo così!!! Schifo
mi scusi, ma qual è la “tiritera a difesa”? Prima di scrivere lei legge quello che commenta? (gm)
era volutamente generico e riferito al passato come presupposto per un ripetersi di certi modi di fare del giornalismo a sostegno, non un attacco a lei. Non prendete tutto come un attacco personale quando non lo è.
si figuri, ne ricevo talmente tanti (gm)
Pensavo di non vedere più un Palermo così imbarazzante e, invece, è successo. Diciamocelo chiaramente: con un centrocampo inesistente, un Brunori fuori dal progetto e ricambi come Vasic, sarà nuovamente un “VORREI MA NON POSSO”.
A gennaio o si cambia o sarà davvero difficile. Stasera IMBARAZZANTI. Se Pohjanpalo avesse segnato avremmo rubato l’ennesimo pareggino. Non si va lontano così. I segnali preoccupanti delle scorse partite stasera sono esplosi tutti. Stasera l’avremmo persa…
Guido, una parolina sull’arbitro no??
c’è ma non serve a molto, arbitraggio in linea con la partita, di una bruttezza irritante (gm)
Ranocchia non deve giocare titolare, torna lui e facciamo x in casa e perdiamo fuori
Questa squadra è calata fisicamente ormai da almeno tre partite, ma con la sosta per la nazionale non hanno riposato? Non hanno fatto richiami .???
Ormai è così da quattro campionati.Finche’ corri più degli altri vinci , altrimenti subisci
Non si e’ visto gioco.Col Monza se la squadra e’ questa perdiamo facilmente.Non so credo che la squadra vada rinforzata.Il seguito degli spettatori non e’ compatibili per adesso col gioco della squadra.
L’effetto Inzaghi e’ svanito, squadra molle come negli ultimi anni, ranocchia pessimo, le duaron da mandarlo in serie d
Esattamente. E parliamo di due elementi che ci annachiamo da due anni e più nel caso di Ranocchia. Sinceramente, cosa possiamo aspettarci ? Condizioni fisiche pessime , di nuovo, e sconfitta sicura . Lo sappiamo, conosciamo la B purtroppo.
Inzaghi svegliati a capire il perchè di questa involuzione.
Il gol è colpa di Diakitè, ma le guardate le partite? Diakitè voto 4.
Prima sconfitta contro la squadra più scarsa tra quelle incontrate e questo deve far riflettere. Preoccupa la mancanza di cattiveria agonistica. Secondo tempo giocato con rassegnazione e senza mai crederci. A Inzaghi chiederei solo na cosa: se Palumbo deve fare il trequartista o il regista! Perchè oggi praticamente non ha fatto altro che pestare i piedi a Ranocchia.
Incredibile non capire che non è cambiato nulla da tre anni a questa parte.
Pazzi voi …….io più di voi a credere in una squadra con gli stessi giocatori.
Il campo sta semplicemente dimostrando che il Palermo non è la “corazzata” o “squadra da battere” che troppi addetti ai lavori avevano (causa scarsa competenza calcistica) immaginato, ma, come avevo previsto, che è “solo” una delle squadre che può giocarsi le sue chance per la promozione tramite i playoff.
Perché, come vado ripetendo da tempo, con la rosa attuale – striminzita e lacunosa – il massimo cui si può aspirare, se Inzaghi cava il sangue dalle rape, è il terzo posto. Ma bisognerà lottare con altre 3/4 squadre per farcela.
Oggi partita molto mediocre; il “fuoco” che si era visto nelle prime gare sembrava in fase di spegnimento già da diverse gare, ed oggi si è spento del tutto. Questo è MOLTO più preoccupante dei soliti problemi, di cui si è già detto 100 volte: il centrocampo che non produce gioco, la difficoltà cronica a creare palle gol pulite..ora sembra tornata pure la fragilità difensiva…a posto siamo.
Ad Inzaghi rimprovero soprattutto l’insistenza su un modulo che non si adatta al meglio alle caratteristiche dei suoi giocatori. Questa è un’altra cosa che ho scritto 100 volte…bisogna avvicinare Le Douaron/Brunori alla porta schierando due punte, perché da “falsi trequartisti” sono sostanzialmente inutili. E bisogna far giocare Palumbo regista, tanto anche se gioca più avanti l’azione la imposta sempre lui, venendosi a prendere la palla a centrocampo…
tutt’al più, se Inzaghi ha il feticismo del trequartista dietro le punte, fare un 4312 con Ranocchia dietro Poja (oggi sciagurato..) e uno tra Brunori e il francese.
Lato tecnico. Aspettavo Palumbo. Zero sin qui ma speriamo si riprenda. Poi il vuoto , i soliti balbettamenti e le solite pallonate. Tutti i nuovi purtroppo sin qui hanno offerto lo zero più assoluto tranne Bani fuori però da,tempo . Quindi, a conclusione, cosa aspettarsi di diverso ?