Serie B, Juve Stabia – Bari rinviata a data da destinarsi: ecco il motivo
Juve Stabia – Bari rinviata a data da destinarsi. La partita valida per la 10a giornata di Serie B, in programma quindi durante il turno infrasettimanale, non si giocherà mercoledì 29 ottobre. La decisione è stata presa dalla Lega B in seguito alla richiesta dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.
La Juve Stabia, attualmente settima in Serie B con 13 punti, è stata posta sotto amministrazione controllata a causa di presunte infiltrazioni mafiose.
Il comunicato
Campionato Serie BKT 2025/2026 – Rinvio gara Juve Stabia – Bari (10a giornata)
Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B,
▪ preso atto dell’odierna comunicazione del Ministero dell’Interno – Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, con la quale si richiede di posticipare ad altra data l’incontro in oggetto, a seguito della segnalazione della Prefettura di Napoli, sulla scorta delle esigenze rappresentate dagli amministratori giudiziari della società Juve Stabia S.r.l.;
▪ visto l’art. 27.2 dello Statuto LNPB; dispone il rinvio della gara JUVE STABIA – BARI, valida per la 10ª giornata del Campionato Serie BKT 2025/2026, programmata per mercoledì 29 ottobre p.v., ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B.