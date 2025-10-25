Catanzaro – Palermo in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie B
Dopo l’1 – 1 interno contro il Modena, il Palermo ha mancato l’occasione di balzare in testa alla classifica, ma resta comunque tra le principali candidate alla promozione in Serie A. La squadra di Inzaghi continua a mostrare solidità e qualità, pur con qualche rimpianto per i punti lasciati per strada.
Situazione più complicata invece per il Catanzaro, reduce da due sconfitte consecutive e ancora a secco di vittorie. Con appena 6 punti in classifica, la squadra di Aquilani condivide con lo Spezia il poco invidiabile primato di squadra senza successi nel torneo cadetto. Le due formazioni si sfideranno sabato 25 ottobre alle 19.30, nella sfida valida per la 9a giornata di campionato.
Catanzaro – Palermo in diretta streaming: come vedere la partita 🔴💻
La gara sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, la piattaforma che detiene i diritti della Serie B. Per seguire il match basta:
Essere abbonati a DAZN;
Accedere tramite smart TV, PC, smartphone o tablet;
Oppure utilizzare dispositivi come Chromecast, Fire Stick, Apple TV o console compatibili.
Oltre alla diretta, DAZN offre anche repliche e highlights on demand.
In alternativa, sarà possibile vedere Catanzaro – Palermo anche su LaB Channel, il canale ufficiale della Serie B disponibile su Amazon Prime Video Channels 🎥. Attivare il servizio è semplice: 7 giorni gratis, poi 9,99 € al mese.
Catanzaro – Palermo in tv: tutte le soluzioni disponibili 📺✨
Chi preferisce seguire la partita in tv potrà farlo in diversi modi:
Tramite smart TV compatibile con DAZN o Prime Video;
Con decoder Sky Q abilitato;
Collegando il PC alla TV con un cavo HDMI;
Oppure trasmettendo la diretta via Chromecast o Fire Stick.
La sfida sarà inoltre disponibile anche su OneFootball, dove è possibile acquistare l’abbonamento a LaB Channel in promozione a 69,99 € per tutta la stagione.