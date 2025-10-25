Palermo, sfida al “Ceravolo” per restare in alto: rosanero imbattuti contro un Catanzaro in crisi ​​

Sabato sera il Palermo farà visita al Catanzaro per la 9a giornata di Serie B, in un match che mette di fronte due squadre con prospettive molto diverse. I rosanero, reduci dal pareggio con il Modena, viaggiano nelle zone alte della classifica e restano imbattuti, mentre i calabresi stanno attraversando un periodo complesso, con risultati altalenanti e una lunga lista di infortunati che ne limita le rotazioni.

Per il Catanzaro di Alberto Aquilani si tratta di una partita dal peso specifico notevole: dopo il k.o. interno contro il Padova, la squadra è chiamata a una reazione d’orgoglio davanti al pubblico del “Ceravolo”. Servirà un’impresa, considerando la differenza di valori e investimenti rispetto al Palermo, che ha ambizioni da promozione diretta e la solidità di un progetto strutturato. Aquilani, nonostante le rassicurazioni della dirigenza, rischia la panchina.

Dubbi ed emergenza infortuni

Le difficoltà del Catanzaro non si fermano ai risultati. L’infermeria continua a riempirsi: oltre a Pompetti e Di Francesco, anche Frosinini, Verrengia e Bettella sono alle prese con problemi fisici. Quest’ultimo verrà valutato nelle prossime ore, ma il suo recupero resta incerto. In difesa le scelte sono ridotte al minimo e Aquilani dovrà decidere se continuare con la retroguardia a tre o passare a quattro, adattando elementi come Brighenti, Antonini o Di Chiara.







L’ex tecnico della Fiorentina Primavera sta inoltre riflettendo su un possibile cambio di assetto offensivo, magari con due punte e un trequartista alle spalle. Occhi puntati su Iemmello, desideroso di riscatto dopo l’errore dal dischetto contro il Padova, e su Cissé, tra i più vivaci in questa fase delicata. Potrebbe tornare utile anche Pandolfi, vera bestia nera del Palermo con quattro gol in cinque sfide dirette tra Serie B e C.

Un passato che pesa: i numeri del “Ceravolo”

La storia racconta di una sfida equilibrata ma ricca di significato per entrambe le tifoserie. A Catanzaro il bilancio parla chiaro: 11 vittorie per i padroni di casa, 8 pareggi e solo 3 successi del Palermo. L’ultima gioia giallorossa contro i siciliani in Calabria risale però al lontano 1990, quando Fontana, Criniti e Coppola firmarono un netto 3 – 0. Da allora, il “Ceravolo” non ha più visto il Catanzaro battere i rosanero.

Nel confronto più recente, datato aprile 2024, il Palermo si impose 3 – 1 ribaltando un trend storico che lo aveva spesso visto soffrire in terra calabrese. Sabato, i rosanero arrivano con il vento in poppa, forti di due vittorie e un pareggio fuori casa, ma consapevoli che il “Ceravolo” resta uno dei campi più caldi della categoria.

Serve una prova di carattere

Per Aquilani e i suoi, la sfida contro il Palermo rappresenta un crocevia stagionale. Oltre al valore tecnico dell’avversario, sarà un test di mentalità: servirà compattezza, intensità e capacità di sfruttare ogni episodio. Il tecnico romano conta sull’orgoglio del gruppo e sul sostegno del pubblico per provare a invertire la rotta.

Il Palermo, invece, dovrà confermare maturità e continuità, consapevole che la Serie B non ammette pause. A fare la differenza, come spesso accade, saranno i dettagli.

