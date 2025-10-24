Palermo, i convocati di Inzaghi per la trasferta di Catanzaro
Il Palermo comunica la lista dei convocati da Filippo Inzaghi per il match contro il Catanzaro. Gli unici indisponibili sono Bani e Gyasi. Rientra infatti Bardi, con il Palermo che ha adesso tutti i portieri a disposizione.
I convocati
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
9 Brunori
10 Ranocchia
14 Vasic
17 Giovane
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
22 Bardi
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli