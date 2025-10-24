Palermo, i convocati di Inzaghi per la trasferta di Catanzaro ​​

Il Palermo comunica la lista dei convocati da Filippo Inzaghi per il match contro il Catanzaro. Gli unici indisponibili sono Bani e Gyasi. Rientra infatti Bardi, con il Palermo che ha adesso tutti i portieri a disposizione.

I convocati

1 Gomis

3 Augello







5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

14 Vasic

17 Giovane

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

22 Bardi

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

