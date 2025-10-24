Aquilani: "La gara col Palermo può rappresentare una grossa opportunità" ​​

Alberto Aquilani, allenatore del Catanzaro, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Palermo e ha parlato del momento difficile che sta attraversando la sua squadra, ancora a secco di vittorie in campionato.

“Sono io il responsabile, non mi posso nascondere. Però vado avanti, me la gioco e poi vediamo – afferma – . Ci troviamo in una situazione delicata e inaspettata ma fa parte della vita e del calcio: dobbiamo guardare avanti e la gara col Palermo può rappresentare una grossa opportunità“.

“I rosanero fanno un campionato che non c’entra nulla con il nostro e sappiamo quanto questa partita potrà essere difficile – continua Aquilani – . Sono convinto però che i ragazzi l’affronteranno con il coltello tra i denti e mi aspetto consapevolezza del momento da parte loro, oltre che miglioramenti nel riconoscimento delle fasi della partita. Non sappiamo soffrire e se non facciamo le cose per come vanno fatte non avremo chances”.







