Inzaghi: "È la gara più complicata che potessimo affrontare. Ci vorrà il miglior Palermo" ​​

Filippo Inzaghi, allenatore del Palermo, è stato intervistato per i canali ufficiali della società alla vigilia della sfida contro il Catanzaro. I rosanero sono reduci dal pari casalingo contro il Modena e affrontano una squadra in crisi.

“Solita partita dura, scordiamoci il Catanzaro che ha problemi – afferma – . Secondo me Aquilani è un bravissimo allenatore, un mio ex compagno, sarà un piacere ritrovarlo. Come sempre ci vorrà il miglior Palermo, sono sicuro che la squadra è pronta e farà una grande gara. È la partita più complicata che potessimo affrontare. Il Catanzaro ha qualche problema ma grandi valori”.

“Ci sentiamo forti, ma la partita sarà molto complicata e difficile, dipenderà da noi. Dobbiamo andare avanti nel nostro percorso. La squadra sta rispondendo bene, ha la giusta mentalità. Ogni gara è un nuovo esame. Dobbiamo migliorare tanto ma la classifica ci permette di dipendere da noi, senza guardare il risultato degli avversari”.







Inzaghi annuncia un ragionato turnover per i prossimi match ravvicinati: “Pensiamo una partita per volta. Cambierò, nelle prossime gare tutti avranno modo di giocare. Ora pensiamo al Catanzaro, ci dispiace non avere i nostri tifosi dalla Sicilia. I 125 anni del club? Ci sarà questo compleanno, sono molto orgoglioso di essere l’allenatore del Palermo. Speriamo di regalare delle belle partite alla nostra gente”.

