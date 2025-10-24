Amauri e il legame con Palermo: “Zamparini un presidente unico” ​​

L’ex attaccante rosanero Amauri si è raccontato in una lunga intervista per La Gazzetta, ripercorrendo le tappe più significative della sua carriera. Tra i ricordi più intensi, non poteva mancare il periodo vissuto al Palermo e il rapporto con l’allora presidente Maurizio Zamparini, scomparso tre anni fa.

“Un presidente speciale, esuberante – ha detto Amauri –. Mi venne a prendere a Verona con l’aereo. In conferenza faceva il pazzo, poi in spogliatoio ci diceva di non leggere quello che diceva ai giornalisti”.

L’ex rosanero ha poi svelato alcuni retroscena di mercato: “Dopo quell’anno ero vicino alla Roma, Baldini mi disse che sarei stato perfetto accanto a Totti. Anche Ancelotti mi voleva al Milan, mi aveva messo in cima alla lista per il dopo Inzaghi. Poi arrivò la Juventus”.







Il figlio Hugo nella Primavera rosanero

Nonostante le tante maglie indossate, il legame con Palermo non si è mai spezzato. Amauri lo ha spiegato con orgoglio: “Mio figlio Hugo, classe 2008, gioca nella Primavera del Palermo. Lo seguo tanto, gli do consigli, ma deve restare sereno e pensare solo a dimostrare il suo valore”. Un legame di sangue e di affetto che continua a unire la famiglia Amauri ai colori rosanero, simbolo di un capitolo indelebile della carriera e della vita dell’ex bomber.

