Serie C Girone C, 11a giornata: il Foggia di Delio Rossi sfida l’Altamura
L’11a giornata del Girone C di Serie C si apre con Foggia – Altamura. Sabato la prima siciliana in campo: il Siracusa riceve il Casarano. Domenica il Trapani sfida l’Audace Cerignola, poi c’è il big match tra Catania e Benevento.
LE PARTITE
Venerdì 24 ottobre
Foggia – Altamura: ore 20.30
Sabato 25 ottobre
Atalanta U 23 – Picerno: ore 14.30
Cavese – Crotone: ore 14.30
Siracusa – Casarano: ore 17.30
Domenica 26 ottobre
Trapani – Audace Cerignola: ore 12.30
Catania – Benevento: ore 14.30
Cosenza – Potenza: ore 14.30
Monopoli – Giugliano: ore 17.30
Sorrento – Latina: ore 17.30
Salernitana – Casertana: ore 20.30