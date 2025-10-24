Serie C Girone C, 11a giornata: il Foggia di Delio Rossi sfida l'Altamura ​​

Redazione 24/10/2025 11:20

L’11a giornata del Girone C di Serie C si apre con Foggia – Altamura. Sabato la prima siciliana in campo: il Siracusa riceve il Casarano. Domenica il Trapani sfida l’Audace Cerignola, poi c’è il big match tra Catania e Benevento.

LE PARTITE

Venerdì 24 ottobre 

Foggia – Altamura: ore 20.30



Sabato 25 ottobre 

Atalanta U 23 – Picerno: ore 14.30

Cavese – Crotone: ore 14.30

Siracusa – Casarano: ore 17.30

Domenica 26 ottobre 

Trapani – Audace Cerignola: ore 12.30

Catania – Benevento: ore 14.30

Cosenza – Potenza: ore 14.30

Monopoli – Giugliano: ore 17.30

Sorrento – Latina: ore 17.30

Salernitana – Casertana: ore 20.30

