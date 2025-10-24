Serie B, 9a giornata: c’è Modena – Empoli. Palermo a Catanzaro
La 9a giornata di Serie B si apre con la sfida tra la capolista Modena e l’Empoli allenato da Dionisi. Sabato c’è il Palermo, impegnato sul campo del Catanzaro. Bari – Mantova chiude il programma.
LE PARTITE
Venerdì 24 ottobre
Modena – Empoli: ore 20.30
Sabato 25 ottobre
Avellino – Spezia: ore 15
Entella – Pescara: ore 15
Monza – Reggiana: ore 15
Sampdoria – Frosinone: ore 15
Südtirol – Cesena: ore 15
Carrarese – Venezia: ore 17.15
Catanzaro – Palermo: ore 19.30
Domenica 26 ottobre
Padova – Juve Stabia: ore 15
Bari – Mantova: ore 17.15
LA CLASSIFICA
18 Modena
16 Palermo
14 Frosinone, Cesena, Monza
13 Venezia, Juve Stabia
12 Reggiana, Avellino
11 Carrarese, Padova
10 Südtirol, Empoli
9 Entella
6 Catanzaro, Pescara, Bari
5 Sampdoria, Mantova
3 Spezia