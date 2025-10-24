Serie B, 9a giornata: c'è Modena - Empoli. Palermo a Catanzaro ​​

Serie B, 9a giornata: c’è Modena – Empoli. Palermo a Catanzaro

Redazione 24/10/2025 11:14

La 9a giornata di Serie B si apre con la sfida tra la capolista Modena e l’Empoli allenato da Dionisi. Sabato c’è il Palermo, impegnato sul campo del Catanzaro. Bari – Mantova chiude il programma.

LE PARTITE

Venerdì 24 ottobre 

Modena – Empoli: ore 20.30



Sabato 25 ottobre 

Avellino – Spezia: ore 15

Entella – Pescara: ore 15

Monza – Reggiana: ore 15

Sampdoria – Frosinone: ore 15

Südtirol – Cesena: ore 15

Carrarese – Venezia: ore 17.15

Catanzaro – Palermo: ore 19.30

Domenica 26 ottobre

Padova – Juve Stabia: ore 15

Bari – Mantova: ore 17.15

LA CLASSIFICA

18 Modena
16 Palermo
14 Frosinone, Cesena, Monza
13 Venezia, Juve Stabia
12 Reggiana, Avellino
11 Carrarese, Padova
10 Südtirol, Empoli
9 Entella
6 Catanzaro, Pescara, Bari
5 Sampdoria, Mantova
3 Spezia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *