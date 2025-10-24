Serie A, 8a giornata: si parte con Milan - Pisa ​​

Redazione 24/10/2025 11:09

L’8a giornata di Serie A si pare con la sfida tra il Milan e il Pisa. Sabato c’è il big match Napoli – Inter, mentre domenica si chiude il programma con Lazio – Juventus.

LE PARTITE

Venerdì 24 ottobre 

Milan – Pisa: ore 20.45



Sabato 25 ottobre 

Parma – Como: ore 15

Udinese – Lecce: ore 15

Napoli – Inter: ore 18

Cremonese – Atalanta: ore 20.45

Domenica 26 ottobre 

Torino – Genoa: ore 12.30

Sassuolo – Roma: ore 15

Verona – Cagliari: ore 15

Fiorentina – Bologna: ore 18

Lazio – Juventus: ore 20.45

