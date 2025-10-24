Serie A, 8a giornata: si parte con Milan – Pisa
L’8a giornata di Serie A si pare con la sfida tra il Milan e il Pisa. Sabato c’è il big match Napoli – Inter, mentre domenica si chiude il programma con Lazio – Juventus.
LE PARTITE
Venerdì 24 ottobre
Milan – Pisa: ore 20.45
Sabato 25 ottobre
Parma – Como: ore 15
Udinese – Lecce: ore 15
Napoli – Inter: ore 18
Cremonese – Atalanta: ore 20.45
Domenica 26 ottobre
Torino – Genoa: ore 12.30
Sassuolo – Roma: ore 15
Verona – Cagliari: ore 15
Fiorentina – Bologna: ore 18
Lazio – Juventus: ore 20.45