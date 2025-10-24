GdS - "Quattro fra i calabresi, uno in rosa: festival degli ex" ​​

Numerosi sono gli incroci tra ex protagonisti rosanero e attuali interpreti in maglia giallorossa del Catanzaro, e viceversa. Il caso più emblematico riguarda Pigliacelli, attualmente portiere del Catanzaro, che ha vissuto due stagioni intense con il Palermo tra il 2022 e il 2024. Scrive il Giornale di Sicilia.

Durante il suo periodo in rosanero, il portiere romano ha alternato prestazioni di altissimo livello, caratterizzate da parate decisive e interventi di grande rilievo, a fasi meno fortunate.

Nel reparto difensivo dei calabresi figurano altri due volti noti: Bettella e Di Chiara. A completare il gruppo degli ex c’è inoltre Di Francesco, attualmente fermo per infortunio. Dall’altra parte, nel percorso inverso, si segnala Veroli, oggi tra i protagonisti del Palermo.





