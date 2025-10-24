Colantuono: “B? Ci sono Palermo, Venezia e altre. Tra qualche mese le idee saranno più chiare”

“La B la conosciamo bene: entrerà nel vivo intorno febbraio“. Lo dice Stefano Colantuono, intervistato da Tuttomercatoweb. “Da lì bisognerà essere preparati, pronti, veloci e non perdere punti”, dice.

“Il Modena sta facendo un buon campionato, ci sono Palermo, Venezia e altre. Ma tra qualche mese le idee saranno più chiare”. Poi, l’ex rosa Lucca.

“È stato pagato tanto ma i giocatori vivono dei momenti di alti e bassi. Dare la croce addosso a Lucca mi sembra incoerente. Ha le qualità per rimettersi in pista”.





