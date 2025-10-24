Repubblica - "Rosanero a caccia di gol: bomber, tocca a voi" ​​

Un attacco che, se coordinato con precisione, può rappresentare il fattore decisivo per una stagione di successo. Attualmente, manca concretezza sotto porta, dove l’unico protagonista è Joel Pohjanpalo con quattro reti all’attivo, seguito da Jeremie Le Douaron con un solo gol, realizzato nel 2-0 contro il Bari al “Barbera”.

Nessun altro elemento offensivo è riuscito a incidere segnando. Si attende quindi il primo gol di Brunori, il quale ha avuto un avvio complicato rispetto alla scorsa stagione, segnata dai noti dissapori con Dionisi. Finora il capitano ha totalizzato 345 minuti in campo senza segnare in otto partite, anche a causa dell’abbondanza di giocatori offensivi e delle panchine contro Sudtirol e Spezia decise da Inzaghi per gestire le numerose gare ravvicinate; lo scorso anno invece aveva accumulato 365 minuti giocati in altrettante partite con una rete all’attivo.

Brunori è determinato a migliorare questo rendimento, mentre Palumbo si conferma uno dei principali acquisti del mercato rosanero grazie al suo prestigioso palmarès: nella stagione 2024-25 ha infatti realizzato 9 gol e fornito ben 10 assist, cifre che hanno convinto la dirigenza e che Palermo intende valorizzare. A causa della mancata preparazione estiva, il calciatore napoletano ha necessitato di tempo per adattarsi alla nuova realtà ma ha progressivamente aumentato i minuti di utilizzo: dagli 11 minuti contro la Reggiana fino agli 82 dell’ultima partita disputata.





