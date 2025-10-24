Athletic Palermo, emergenza in attacco. Velodromo ancora a porte chiuse ​​

L’Athletic Palermo si presenta con una emergenza offensiva alla prossima gara contro il Sambiase, in programma domenica 26 ottobre alle 15 al Velodromo. I nerorosa dovranno infatti fare a meno di Micoli, capocannoniere del girone I con 7 reti, squalificato dopo aver rimediato la quinta ammonizione nell’ultimo turno contro il Gela.

A complicare ulteriormente la situazione, anche Bustos non sarà disponibile: l’attaccante argentino è stato espulso nella scorsa partita, subendo la seconda espulsione in campionato dopo quella contro la Sancataldese. Anche il tecnico Ferraro, squalificato e assente, dovrà osservare l’ultimo dei due turni di stop imposti dal giudice sportivo.

Cambio d’assetto in vista?

Al posto degli assenti, Ferraro potrebbe scegliere di schierare Matera e Gaston Martinez dal primo minuto, oppure optare per un cambio tattico passando da due punte a una sola, magari con il supporto di Zalazar. La nota lieta è il rientro di Crivello che dopo aver scontato la doppia squalifica può tornare titolare in difesa.







Velodromo ancora a porte chiuse

Purtroppo non arrivano buone notizie dal fronte stadio: la società nerorosa sperava di poter aprire al pubblico la gradinata del Velodromo in occasione della partita contro il Sambiase, ma non si sono ancora definitivamente risolte le solite procedure burocratiche che avrebbero dovuto portare alla omologazione della gradinata: si giocherà ancora una volta a porte chiuse. Un’altra occasione sprecata, soprattutto considerando che con il Palermo di Inzaghi impegnato in trasferta sabato, era facile prevedere una buona affluenza.

Sambiase in forma e classifica serrata

Il Sambiase, come l’Athletic Palermo, ha perso una sola volta in otto partite e ha gli stessi punti in classifica (13), condividendo il quarto posto con il Savoia, che è avanti solo per differenza reti. Sarà dunque uno scontro diretto molto importante in chiave classifica: l’Athletic cercherà i tre punti per restare sempre più distante dalle zone basse della classifica.

LEGGI ANCHE

PALERMO, JORONEN ALZA IL MURO