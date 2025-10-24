Palermo, il rebus di Inzaghi sulla trequarti: Brunori o Le Douaron? ​​

Il Palermo si avvicina alla sfida contro il Catanzaro con il solito rebus per Inzaghi sulla trequarti: Brunori o Le Douaron? Finora, lontano dal “Barbera”, il tecnico rosanero ha sempre preferito il francese, schierandolo accanto a Palumbo (o talvolta Gyasi) alle spalle di Pohjanpalo. Una scelta dettata dalla volontà di avere maggiore intensità e spirito battagliero nelle gare esterne, quando spesso l’iniziativa agli avversari è più frequente e le partite si giocano più sull’agonismo che sulla qualità.

Le Douaron favorito

Contro il Catanzaro, sabato 25 ottobre alle 19.30, Le Douaron sembra ancora una volta in vantaggio per una maglia da titolare. Finora, in trasferta, il francese ha collezionato un solo assist — proprio per Pohjanpalo nella vittoria di La Spezia — mentre l’unica rete stagionale è arrivata al “Barbera” contro il Bari. Eppure, sa già come far male ai giallorossi: nella scorsa stagione, infatti, firmò la rete dell’1-3 finale, lasciando il segno in appena sei minuti giocati.

Dopo il Catanzaro, il Palermo affronterà un doppio turno casalingo contro Monza (infrasettimanale) e Pescara. È probabile, quindi, che Inzaghi gestisca i due giocatori con il “bilancino” nel corso delle partite, con le consuete staffette intorno all’ora di gioco, soluzione che il tecnico adotta quasi sempre.







Brunori a caccia del primo gol stagionale

Brunori, invece, è sempre partito titolare nelle cinque partite giocate in casa al “Barbera”, mentre non ha mai iniziato una gara in trasferta. Il numero 9 non è ancora riuscito a sbloccarsi in questa stagione: Inzaghi lo preferisce quando c’è da costruire gioco, e lui tende ad abbassarsi per ricevere palla e partecipare alla manovra. Questa sua posizione più arretrata, però, lo allontana dalla zona in cui è più letale, l’area di rigore, dove in cinque stagioni ha messo a segno 72 reti, diventando il secondo miglior marcatore della storia rosanero.

Le occasioni, comunque, non sono mancate: due gol annullati e un palo raccontano di un giocatore che sta cercando con insistenza la rete. Contro il Catanzaro potrebbe arrivare la svolta, magari anche subentrando nella ripresa. E se non dovesse bastare, ci saranno le sfide del “Barbera” contro Monza e Pescara — quella dei 125 anni del club — per riprendere confidenza con il gol e continuare a scrivere la sua storia in rosanero.

LEGGI ANCHE

CATANZARO – PALERMO, LE PROBABILI

PALERMO, JORONEN ALZA IL MURO