Empoli, Dionisi: “Modena? Sono primi con merito. Possiamo metterli in difficoltà”

Parla Alessio Dionisi. Il tecnico dell’Empoli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Modena, gara che aprirà la nona giornata di Serie B. Dionisi ha sottolineato la volontà dei suoi di mettere in difficoltà la prima della classe, reduci dal pareggio al “Barbera” contro il Palermo.

“Affrontiamo un avversario molto forte, che concede meno di tutti — ha dichiarato Dionisi —. Il Modena è primo con merito: è una squadra solida, ben organizzata in difesa. Dobbiamo rispettare tutti, ma possiamo e dobbiamo crescere. Sarà un bel test, in un ambiente caldo, con una tifoseria passionale. Andremo a testa alta, perché i nostri mezzi sono superiori a quanto mostrato contro il Venezia”.

Il tecnico toscano ha poi approfondito l’aspetto tattico: “Il nostro obiettivo è mantenere un baricentro alto, anche se loro cercheranno di impedirlo. Faranno pressing, e noi dovremo essere bravi ad avere consapevolezza, coraggio e un pizzico di personalità in più. Oggi il Modena ha qualcosa in più di noi, è vero, ma siamo convinti di poterli mettere in difficoltà”.







