Pelligra: "Torre del Grifo? Ho messo tutto il mio cuore per Catania e la sua gente" ​​

Il presidente del Catania, Rosario Pelligra, ha commentato attraverso una nota ufficiale del club etneo gli ultimi sviluppi della procedura competitiva per l’acquisizione di Torre del Grifo Village, che ha visto il Gruppo Pelligra risultare vincitore.

“Anche se non è ancora finita, mi sento molto soddisfatto per questo primo esito favorevole relativo al progetto di acquisizione di Torre del Grifo – ha detto -. Ci ho messo tutto il mio cuore e la mia passione. L’ho fatto per Catania, per la sua gente e per tutti noi tifosi rossazzurri.

Il presidente ha poi aggiunto di riporre grande fiducia in Vincenzo Grella e in tutto il suo gruppo di lavoro e di attendere ora la data conclusiva di questa importante operazione, che al momento li vede in vantaggio.







La nota del Catania

