Eventi del 125°, biglietti in vendita per il Teatro Biondo e Villa Filippina ​​

Al via la vendita dei biglietti per assistere al talk “Palermo 125 – Una storia rosanero”, in programma venerdì 31 ottobre alle ore 18.15 al Teatro Biondo di Palermo, e per partecipare al “Palermo 125 – Pink Party”, in programma venerdì 31 ottobre alle ore 22.00 a Villa Filippina.

TEATRO BIONDO

Il talk “Palermo 125 – Una storia rosanero” verrà condotto dai giornalisti Roberto Gueli e Sarah Castellana che accompagneranno il pubblico in un viaggio dentro la memoria rosanero con la speciale partecipazione di oltre quaranta Legends del passato del Palermo. Sul palco si alterneranno racconti, aneddoti, interviste e contributi video per ripercorrere le tappe più significative della storia del Club, tra ricordi, immagini e testimonianze di chi ha indossato la maglia rosanero.

Durante la serata sarà presentato in anteprima uno speciale documentario, realizzato in collaborazione tra il Club e Copa90, la cui uscita è prevista per il prossimo 1° novembre.







L’evento rappresenta anche l’avvio di una collaborazione più ampia tra il Palermo e il Teatro Biondo, che nel corso della stagione proporrà nuovi appuntamenti culturali ispirati alla passione rosanero e rivolti all’intera comunità cittadina.

I biglietti saranno acquistabili a partire dalle ore 16.00 online su Vivaticket fino ad esaurimento disponibilità.

PREZZI (tariffa unica):

Galleria: 25 euro;

Platea e Palchi: 35 euro.

VILLA FILIPPINA

A fare da cornice al “Palermo 125 – Pink Party” sarà Villa Filippina che ospiterà una grande festa di compleanno tra club e tifosi, in uno dei luoghi più affascinanti della città, scelto anche per un felice collegamento storico: proprio nel luogo della festa infatti, fin dai primi anni del ‘900, sorgeva un campo di allenamento frequentato anche dai calciatori del Palermo.

La serata vedrà la partecipazione delle Legends rosanero e di due cover band che animeranno l’evento fino alla mezzanotte, quando si celebrerà simbolicamente il compleanno di Palermo.

I biglietti sono acquistabili online su Diyticket fino ad esaurimento disponibilità.

Prezzo ingresso + 1 consumazione alcolica / analcolica: € 20 + d.p. e comm.serv.

Parte del ricavato di entrambi gli eventi sarà destinato a “Palermo in the Community”, l’iniziativa sociale del Club volta alla realizzazione di campi di calcetto nei quartieri più disagiati della città.

