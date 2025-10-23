Catanzaro – Palermo, le probabili formazioni: dubbio sulla trequarti

(AGGIORNATO IL 23 OTTOBRE, ORE 11.45). Ecco le probabili formazioni di Catanzaro – Palermo, match valido per la 9a giornata della Serie B 2025/26 (appuntamento sabato 25 ottobre, alle ore 19.30, stadio “Nicola Ceravolo” di Catanzaro):

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Di Chiara; Cassandro, Pontisso, Petriccione, Favasuli; Liberali, Cisse; Iemmello.

Indisponibili: Pompetti, Di Francesco, Frosinini, Bettella, Verrengia







Squalificati: /

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Peda, Ceccaroni; Diakité, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron (Brunori); Pohjanpalo.

Indisponibili: Bardi, Bani, Gyasi

Squalificati: /

Inzaghi è orientato a confermare in gran parte l’undici che ha pareggiato contro il Modena. Restano alcuni dubbi, in particolare sulla trequarti, ma eventuali rotazioni potrebbero essere rimandate ai prossimi impegni ravvicinati. Restano indisponibili Bani e Gyasi.

DIFESA

Tra i pali ci sarà ancora Joronen. In difesa, Pierozzi dovrebbe essere confermato nel ruolo di braccetto destro, con Peda al centro e Ceccaroni schierato sul centrosinistra.

CENTROCAMPO

Sulle corsie esterne non dovrebbero esserci sorprese: Diakité agirà a destra, mentre Augello presidierà la fascia sinistra. In mezzo al campo Segre, reduce dal gol segnato contro il Modena, è destinato alla conferma, così come Ranocchia, apparso già in buona forma dopo l’infortunio.

ATTACCO

Come di consueto nelle gare in trasferta, resta il dubbio in attacco: Brunori o Le Douaron? Finora Inzaghi ha sempre scelto il francese lontano dal “Barbera”, ma il ballottaggio resta aperto. Palumbo, schierato sul centrodestra, e Pohjanpalo al centro dell’attacco dovrebbero invece essere confermati.

