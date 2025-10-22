Catanzaro – Palermo, arbitra Pairetto: ultimi precedenti da brividi

Sarà Luca Pairetto della sezione di Torino a dirigere Catanzaro – Palermo, gara valida per la 9a giornata di Serie B in programma sabato 25 ottobre alle 19.30. Un nome che i tifosi rosanero ricordano bene, visto che gli ultimi incroci con il fischietto piemontese non sono stati particolarmente fortunati.

L’ultima vittoria del Palermo con Pairetto risale infatti al 2016, nel rocambolesco 3 – 4 sul campo del Genoa. Da allora sono arrivati due sconfitte e un pareggio, con l’ultimo precedente datato stagione 2023/24, quando l’arbitro diresse la semifinale di ritorno dei playoff contro il Venezia, conclusa con il successo dei lagunari per 2 – 1. Il bilancio complessivo resta comunque equilibrato: quattro vittorie, quattro sconfitte e un pareggio.

Pairetto ha avuto a che fare con il Palermo anche al VAR, finendo al centro delle polemiche nella scorsa stagione dopo Bari – Palermo, partita segnata dalle proteste per il gol annullato a Pohjanpalo. In quell’occasione, tra il fischio prematuro di Bonacina e il mancato intervento di Pairetto dalla sala video, la decisione fece discutere parecchio.







A completare la squadra arbitrale ci saranno Miniutti e Niedda come assistenti, Totaro nel ruolo di quarto ufficiale e la coppia Nasca–Cosso rispettivamente al Var e Avar.

La designazione completa

CATANZARO – PALERMO h. 19.30

PAIRETTO

MINIUTTI – NIEDDA

IV: TOTARO

VAR: NASCA

AVAR: COSSO

