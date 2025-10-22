Caos parcheggi allo stadio delle Palme: la nota dell’Ussi e del Palermo

Durante la partita Palermo–Venezia, numerosi giornalisti accreditati hanno segnalato difficoltà nell’accesso al parcheggio riservato ai Media nei pressi dello stadio delle Palme. Le verifiche effettuate dalla società Palermo hanno evidenziato un’anomala presenza di auto munite di pass disabili, triplicate rispetto alle stagioni precedenti.

Negli ultimi anni, con la minore affluenza di pubblico, i parcheggi riservati a media e tifosi disabili non deambulanti erano stati temporaneamente estesi anche ad altri disabili con pass e biglietto. Tuttavia, l’aumento dei tifosi in questa stagione e i disagi registrati hanno spinto Palermo e Ussi Palermo a ripristinare integralmente il regolamento federale.

D’ora in avanti, l’accesso al parcheggio sarà riservato prioritariamente a giornalisti accreditati e disabili non deambulanti regolarmente accreditati. Solo in caso di disponibilità residua, l’ingresso sarà concesso ad altri disabili in possesso di pass e biglietto.







Il provvedimento arriva anche in risposta a una recente denuncia pubblica di un tifoso disabile, rimasto escluso dal parcheggio durante Palermo–Modena, nonostante fosse abbonato e in regola con i documenti. L’episodio ha scatenato una serie di segnalazioni simili, alcune delle quali hanno evidenziato un uso improprio dei pass disabili da parte di terzi.

Secondo Ussi e Palermo, il problema è sia logistico che di controllo. La mancanza di verifiche approfondite all’ingresso ha permesso a persone non autorizzate di usufruire dei parcheggi riservati, penalizzando i reali aventi diritto.

L’Ussi sottolinea che non è praticabile la proposta, avanzata da alcuni tifosi, di riservare l’intera area solo ai disabili, escludendo i giornalisti. L’impegno resta quello di garantire il diritto di cronaca e l’accessibilità per tutti, nel rispetto delle regole.