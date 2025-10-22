Stadio Barbera, Lagalla: "Impegno concreto per ristrutturazione completa" ​​

Il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla parla di Palermo alla conferenza stampa di presentazione della mostra inaugurata al Politeama per i 125 anni del club. Il primo cittadino ha parlato del “compleanno” del club rosanero ma anche di questioni importanti come quelle dello stadio,

“La tifoseria si è riaccesa in maniera viva e coesa, merito del nostro allenatore – afferma – , di una campagna acquisti importante, del solido intervento del City Group. Che la stagione agonistica possa essere ricca di soddisfazioni e colma di speranze alle quali potranno susseguirsi i risultati”.

“125 anni di Palermo, ne ho vissuti più della metà con soddisfazione – continua -. La vivevo sin da bambino in Curva Sud, allora il presidente era l’indimenticato Lorenzo Barbera. Questo anniversario va celebrato in città, con la città e per la città. Il tifo per il Palermo mette tutti d’accordo, altrimenti mettere d’accordo tutti in questa città diventa difficile”.







Sullo stadio: “Credo che sia importante che l’amministrazione comunale faccia il suo dovere, il rapporto è stato proficuo e affettuoso in questi mesi. L’oggetto fondamentale è lo stadio, stiamo lavorando, c’è un gruppo tecnico paritetico tra il club e l’amminstraizone comunale. C’è un impegno concreto, quello della società per intervenire in una ristrutturazione completa dello stadio“.

“I numeri della tifoseria non sono da Serie B e competono con quella superiore. Questo significa che c’è attaccamento, l’amministrazione comunale farà il suo dovere e spenderà tutte le risorse necessarie per far sì che tutto ciò venga fatto”, ha chiuso Lagalla.

