Stadio Barbera, Lagalla: "Impegno concreto per ristrutturazione completa" ​​

Stadio Barbera, Lagalla: “Impegno concreto per ristrutturazione completa”

Redazione 22/10/2025 17:20

Il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla parla di Palermo alla conferenza stampa di presentazione della mostra inaugurata al Politeama per i 125 anni del club. Il primo cittadino ha parlato del “compleanno” del club rosanero ma anche di questioni importanti come quelle dello stadio,

La tifoseria si è riaccesa in maniera viva e coesa, merito del nostro allenatore – afferma – , di una campagna acquisti importante, del solido intervento del City Group. Che la stagione agonistica possa essere ricca di soddisfazioni e colma di speranze alle quali potranno susseguirsi i risultati”.

“125 anni di Palermo, ne ho vissuti più della metà con soddisfazione – continua -. La vivevo sin da bambino in Curva Sud, allora il presidente era l’indimenticato Lorenzo Barbera. Questo anniversario va celebrato in città, con la città e per la città. Il tifo per il Palermo mette tutti d’accordo, altrimenti mettere d’accordo tutti in questa città diventa difficile”.



Sullo stadio: “Credo che sia importante che l’amministrazione comunale faccia il suo dovere, il rapporto è stato proficuo e affettuoso in questi mesi. L’oggetto fondamentale è lo stadio, stiamo lavorando, c’è un gruppo tecnico paritetico tra il club e l’amminstraizone comunale. C’è un impegno concreto, quello della società per intervenire in una ristrutturazione completa dello stadio“.

“I numeri della tifoseria non sono da Serie B e competono con quella superiore. Questo significa che c’è attaccamento, l’amministrazione comunale farà il suo dovere e spenderà tutte le risorse necessarie per far sì che tutto ciò venga fatto”, ha chiuso Lagalla.

LEGGI ANCHE

PALERMO, L’ATTACCO NON INGRANA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *