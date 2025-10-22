Inzaghi: “Spero di entrare nella storia del club. 125 anni? Onorato di essere qui”

Parla Filippo Inzaghi. Il tecnico del Palermo è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione della mostra per i 125 anni del club alla quale hanno partecipato il presidente Dario Mirri, il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

“Qui c’è gente che ha già fatto tantissimo per il Palermo, spero di entrare anche io nella storia del club – afferma Inzaghi -. Sono molto onorato, mi riempie d’orgoglio essere allenatore di questa squadra. Abbiamo una società e dei tifosi che non ci fanno mancare nulla”.

“Sono appena arrivato, non ho la bacchetta magica, la squadra sta lavorando bene ma sarà difficile e dura – continua -. Sono convinto che si stia costruendo qualcosa di importante, non so dove ci porterà. Tutti sappiamo qual è il nostro sogno e quello che vorremmo dare alla nostra gente. Ci vorrà tanto lavoro, spero di regalare ai nostri tifosi il sogno più grande”.







