Mirri: "Il Palermo per la prima volta in 125 anni sta costruendo le fondamenta" ​​

Dario Mirri, presidente del Palermo, è intervenuto nel corso della conferenza stampa che ha anticipato la mostra fotografica per i 125 anni di storia del club rosanero.

“È un’emozione poter rappresentare il Palermo – ha esordito nel suo intervento – Oggi è una dimostrazione della visione a lungo periodo di questo club: noi vogliamo subito il risultato, l’attico senza costruire il fondamento. Però oggi abbiamo l’ennesima conferma che il Palermo, per la prima volta in 125 anni, sta costruendo le fondamenta per un futuro luminoso”.

“Aver costruito il centro sportivo subito è stata una cosa esemplare. Lo stadio sarà un secondo gradino complicatissimo: non basta la condivisione con la commissione pubblica. Ci vogliono risorse e volontà di costruire qualcosa che sia per sempre“, ha continuato.







“Dovremmo renderci conto di ciò che siamo. La storia recente racconta di squadre in difficoltà, anche in Serie B. Il Palermo ci è passato e dobbiamo essere fieri. A La Spezia ho detto a un bambino di ringraziare un genitore per avergli trasmesso la passione rosanero, perché la fede rimane per sempre”.

