La “Pink Week” per i 125 anni del Palermo: ecco tutte le iniziative in programma

C’è un nutrito calendario di eventi nel programma della Pink Week, la settimana che il Palermo dedicherà alla celebrazione del suo 125esimo compleanno che cadrà l’1 novembre. La Pink Week è stata pensata per coinvolgere la città, i tifosi, le istituzioni, i partner del Club, le attività commerciali e l’intera comunità cittadina, in un unico grande invito: colorare Palermo di rosa. Un percorso che è nato già con l’avvio della stagione, con il completino da gioco “total pink” realizzato con lo sponsor Puma.

L’avvio delle celebrazioni si è celebrato con il taglio del nastro della mostra fotografica “Palermo 125″, organizzata dal Palermo FC con il sostegno del Comune di Palermo e l’allestimento dell’associazione Ruber Contemporanea, davanti al Teatro Politeama fino al 23 novembre. Una mostra fotografica gratuita con alcune delle foto più iconiche della storia del Palermo e di Palermo, per ripercorrere l’evoluzione della passione rosanero dei palermitani.

Il Politeama in… maglia rosa

Alcuni dei luoghi più simbolici di Palermo si illumineranno di rosa per una notte.​ Il primo sarà proprio il Teatro Politeama Garibaldi, davanti all’allestimento fotografico. Da lì, l’iniziativa “Pink Spots” nei giorni successivi coinvolgerà altri monumenti e spazi iconici della città (saranno svelati giorno dopo giorno), rappresentativi della grande comunità di tifosi che abita Palermo, ma anche legati in modi diversi alla storia del Club. Un gesto semplice ma potente, ideato per raccontare, in forma luminosa, come la passione “rosa” continui a essere un collante capace di unire i quartieri, le generazioni e le diverse anime della città.







Il talk con le vecchie glorie

Le celebrazioni per il 125º anniversario proseguiranno con il talk “Palermo 125 – Una storia rosanero”, in programma venerdì 31 ottobre alle 18.00 al Teatro Biondo di Palermo condotto da Roberto Gueli e Sarah Castellana che accompagneranno il pubblico in un viaggio dentro la memoria rosanero con la speciale partecipazione di oltre quaranta Legends del passato.

Sul palco si alterneranno racconti, aneddoti, interviste e contributi video per ripercorrere le tappe più significative della storia del Club, tra ricordi, immagini e testimonianze di chi ha indossato la maglia rosanero. I biglietti per assistere allo spettacolo saranno acquistabili su Vivaticket, nei prossimi giorni. Parte del ricavato dell’evento sarà destinato a “Palermo in the Community”, l’iniziativa sociale del Club volta alla realizzazione di campi di calcetto nei quartieri più disagiati della città. Dopo lo show al Teatro, Legends e partner si ritroveranno per un cocktail nella terrazza della Rinascente a Piazza San Domenico che per l’occasione ha messo a disposizione le sue vetrine su Via Roma, che sono già state “musealizzate”, come uno spin-off della mostra in centro, con foto storiche e uno speciale set up tutto rosa.

Il party a Villa Filippina

Dopo cena ad accendersi di rosa sarà Villa Filippina che farà da cornice al “Palermo 125 – Pink Party”, una grande festa di compleanno tra Club e tifosi: una sede scelta anche perché fin dai primi del ‘900, sorgeva un campo di allenamento frequentato anche dai calciatori del Palermo. L’evento, a cui parteciperanno anche le Legends rosanero, sarà aperto al pubblico, che potrà acquistare il biglietto di ingresso attraverso un’apposita piattaforma digitale. Anche in questo caso parte del ricavato dell’evento sarà destinato a “Palermo in the Community”.

Palermo-Pescara, in programma l’1° novembre al Barbera, sarà il culmine della festa. Alle 18, una emozionante cerimonia porterà sul prato del Barbera alcune indimenticate leggende rosanero in un contesto pieno di sorprese, oltre allo speciale dj set di Radio Italia che porta in consolle la speaker e dj Paoletta. Verranno anche svelati gli striscioni disegnati dalle scuole elementari palermitane che hanno partecipato alla “call to action” lanciata a inizio ottobre dal Palermo.

Confcommercio “illumina” i negozi

Confcommercio Palermo ha fornito il suo sostegno con l’iniziativa “Vetrine Rosa” un inedito contest per i negozi della città, con l’obiettivo di colorare le strade di rosa, trasformando le vetrine dei negozi in un segno collettivo di identità. Le attività commerciali contribuiranno a diffondere il colore e i valori che rappresenta, diventando a tutti gli effetti “Pinkers”, ambasciatrici del progetto nella vita quotidiana della città. La vetrina più bella sarà premiata con un Meet & Greet esclusivo con i calciatori del Palermo FC.

Autobus a 1 euro per la partita

AMAT Palermo contribuirà con un autobus interamente wrappato di rosa che girerà per le vie del centro fino al 1° novembre e una speciale “fermata rosa” su via Ruggero Settimo, proprio davanti alla mostra Palermo 125, colorata e allestita apposta per l’occasione fino al giorno dell’anniversario. Lanciato anche un progetto comune per promuovere la mobilità sostenibile: in occasione delle partite casalinghe del Palermo (a partire proprio dalla partita dell’anniversario) con AMAT sarà possibile andare e tornare dallo stadio pagando un biglietto unico al prezzo speciale di 1€, valido su tutte le linee del trasporto pubblico urbano da tre ore prima del fischio d’inizio a due ore dopo il fischio finale.

Anche l’Università in campo

Nel calendario delle celebrazioni si inserisce anche la collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo per una giornata dal forte valore culturale e simbolico: “125 Anni di Calcio e di Università: due storie, un patrimonio di Palermo”, in programma mercoledì 23 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 13.15 presso la Sala Magna di Palazzo Chiaramonte “Steri”. L’iniziativa propone una riflessione interdisciplinare sul rapporto tra sport, formazione e sviluppo del territorio. Decine, inoltre, le attivazioni “rosa” da parte di partner del Club per testimoniare la partecipazione spontanea alle celebrazioni.

