125 anni del Palermo, inaugurata una mostra fotografica al Politeama / FOTO-VIDEO ​​

Si avvicina il 125esimo compleanno del Palermo: il club rosanero, in collaborazione con il Comune di Palermo e l’associazione Ruber Contemporanea ha organizzato una mostra con delle fotografie esposte a piazza Politeama, inaugurata alle ore 17.30 di mercoledì 22 ottobre.

La mostra è stata prima presentata all’interno del Teatro Politeama, dentro la Sala degli Specchi, con una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il presidente Dario Mirri, il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’allenatore rosanero Filippo Inzaghi. All’evento hanno presenziato anche il capitano Matteo Brunori e il ds Carlo Osti

L’1 novembre, giorno del compleanno del Palermo, arriverà al termine della Pink Week: la città si colora di rosa, a partire dai più importanti monumenti del capoluogo come il teatro Politeama ma anche importanti punti commerciali come quello de La Rinascente (e anche oltre 100 attività), le cui vetrine verranno illuminate da luci rosa su iniziativa di Confcommercio Palermo che ha aderito all’iniziativa.







LEGGI ANCHE

LE DICHIRAZIONI DI INZAGHI

LE DICHIARAZIONI DI LAGALLA

LE DICHIARAZIONI DI MIRRI

PALERMO, L’ATTACCO NON INGRANA