Catania, otto Daspo per i tifosi etnei dopo gli incidenti a Crotone ​​

Sono otto i provvedimenti di Daspo emessi dal Questore di Crotone, Renato Panvino, nei confronti di altrettanti tifosi del Catania. Le misure, della durata compresa tra uno e cinque anni, sono legate ai disordini avvenuti il 17 agosto scorso durante la gara di Coppa Italia di Serie C tra Crotone e Catania, disputata allo stadio “Ezio Scida”.

Minacce ai calciatori e rischio invasione di campo

Secondo quanto riferito dalla Questura di Crotone, al termine del match alcuni supporter etnei, incuranti della presenza delle forze dell’ordine, si sarebbero arrampicati sulle balaustre della curva ospiti e avrebbero minacciato i propri calciatori per ottenere le loro maglie. Un comportamento che ha generato momenti di forte tensione e pericolo per la sicurezza di spettatori, steward, giocatori e agenti di polizia, intervenuti per impedire un’invasione di campo.

Le indagini, condotte dalla Digos di Crotone in collaborazione con la Questura di Catania, hanno permesso di identificare i responsabili attraverso l’incrocio dei fotogrammi registrati dalle telecamere dello stadio. I tifosi coinvolti sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Crotone.







Per quattro degli otto tifosi colpiti da Daspo è stato disposto anche l’obbligo di presentazione in Questura a Catania in occasione delle partite della squadra etnea. Una misura ulteriore che mira a prevenire nuovi episodi di violenza legati al tifo organizzato.

