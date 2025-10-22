Giovanni Tedesco torna in panchina: vicina la firma col Perugia ​​

Dopo la settima sconfitta consecutiva e le dimissioni di Piero Braglia, in casa Perugia è tempo di voltare pagina. Il presidente Javier Faroni, insieme alla nuova area di consulenza formata da Riccardo Gaucci e Walter Novellino, ha deciso di dare una svolta netta a una stagione nata sotto una cattiva stella. Accettate le dimissioni di Braglia – incapace di invertire la rotta dopo l’esonero di Cangelosi – il club è pronto ad affidarsi a un volto che a Perugia ha lasciato un segno profondo: Giovanni Tedesco.

L’ex bandiera biancorossa, oggi 53enne, è a un passo dal tornare al Curi da allenatore. Una scelta dal forte valore simbolico, spinta anche dal parere di Gaucci e Novellino, che vedono in lui l’uomo giusto per riaccendere entusiasmo in città. Tedesco e Gaucci vantano un legame di lunga data, nato nel Perugia dei primi Duemila e proseguito a Malta, dove l’ex capitano fu allenatore del Floriana, club allora guidato proprio da Gaucci jr.

Una carriera tra Malta e ricordi rosanero

Il tecnico palermitano ha alle spalle una lunga esperienza internazionale: ha allenato diverse squadre maltesi – tra cui Floriana, Birkirkara e Gzira United – conquistando due Coppe di Malta e una storica qualificazione in Europa League. In Italia, la sua unica parentesi da primo allenatore risale alla stagione 2015/2016 con il Palermo, dove guidò i rosanero per tre partite in Serie A.







Il suo contratto durerà otto mesi, con uno stipendio simile a quello di Braglia. Resterà invariato lo staff tecnico, mentre Tedesco valuterà se portare un collaboratore di fiducia. Con la sua ufficialità, il Perugia apre un nuovo capitolo: l’era Tedesco, che partirà lunedì sera al “Curi” contro il Livorno.

LEGGI ANCHE

PALERMO, L’ATTACCO NON INGRANA