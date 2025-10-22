Catanzaro, tensione in vista del Palermo. Polito: "È la gara migliore in questo momento" ​​

Il Catanzaro è in crisi di risultati. La squadra giallorossa, ancora a secco di vittorie, si ritrova in una posizione di classifica preoccupante, con sei punti in otto giornate e un rendimento inferiore rispetto alla passata stagione. A finire nel mirino dei tifosi è ora Alberto Aquilani, chiamato a invertire la rotta dopo un avvio deludente.

Sabato al “Ceravolo” arriverà il Palermo, secondo in classifica e lanciatissimo, un avversario che il direttore sportivo Ciro Polito ha definito “probabilmente la squadra più forte del campionato nei singoli“. Eppure, il dirigente non perde la fiducia: “È la partita migliore da affrontare in questo momento – ha dichiarato in conferenza stampa – . Se riusciamo a vincere, può scattare qualcosa. Dobbiamo giocarci la gara insieme alla città”.

Polito difende Aquilani

Nonostante le voci di un possibile cambio in panchina, Polito ha voluto chiarire con decisione la posizione del club: “Fino ad oggi non abbiamo mai pensato a un esonero. Siamo partiti con un progetto condiviso e crediamo ancora nelle scelte fatte. Aquilani ha la nostra stima totale e la massima libertà nelle decisioni tecniche. Nessuno gli ha mai imposto uomini o moduli”.







Il direttore sportivo, tuttavia, non nasconde che alcune valutazioni vadano riviste: “È vero, la sua idea di calcio finora non ha dato i risultati sperati, ma Alberto è un ragazzo umile e un grande lavoratore. È consapevole che bisogna cambiare qualcosa, e sono certo che troverà la strada giusta”.

Il “Ceravolo” non è più un fortino

Uno dei nodi principali riguarda il rendimento interno. Paradossalmente, il Catanzaro ha mostrato le cose migliori in trasferta, mentre al “Ceravolo” ha spesso deluso. “Soffriamo anche dal punto di vista psicologico – ha ammesso Polito – . Contro il Padova siamo partiti bene, poi abbiamo subito gol e sbagliato un rigore: da lì si è spenta la luce. Ma non possiamo colpevolizzare Iemmello: è il primo a soffrire e, per quello che ha dato a questa maglia, merita solo applausi”.

LEGGI ANCHE

PALERMO, L’ATTACCO NON INGRANA