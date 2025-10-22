Modena, Gliozzi: “Bella partita col Palermo, conoscevamo la loro forza”

Ettore Gliozzi, attaccante del Modena, è stato intervistato per il Resto del Carlino ed è tornato a parlare della gara pareggiata al “Barbera” contro il Palermo.

“Abbiamo preparato bene la partita, conoscevamo la loro forza e l’abbiamo contrastata nel miglior modo possibile. È stata una bella gara“, afferma.

Il Modena sta disputando un grandissimo campionato, ma Gliozzi non è sorpreso: “Dal ritiro ci siamo detti di affrontare la stagione giorno per giorno, senza mettere obiettivi, ma crescendo insieme. Non sappiamo dove potremo arrivare, ma c’è una forte consapevolezza che stiamo creando una mentalità vincente grazie al lavoro quotidiano e all’unità del gruppo”.







LEGGI ANCHE

PALERMO, L’ATTACCO NON INGRANA