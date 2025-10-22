CorSport - "Il Palermo si prepara al tour de force" ​​

Il Palermo si presenta come una squadra determinata, che eccelle in un calcio basato sulla pressione e sui duelli individuali. Da qui deriva l’esigenza di mantenere una condizione fisica sempre ottimale e di sfruttare al massimo il contributo di tutti i 16 giocatori impiegati durante la partita, con particolare attenzione all’incidenza dei subentranti, chiamati a incidere rapidamente sul gioco.

La squadra fatica maggiormente nella manovra tradizionale, tanto da non costruire quasi mai dal basso; tuttavia, non intende modificare radicalmente il proprio stile, ma piuttosto lavorare per migliorare le geometrie, la qualità del gioco e ridurre gli errori nella fase di impostazione. Nel frattempo si attende che i giocatori chiave, da Palumbo a Brunori, guidino il percorso della squadra. Per questo motivo la sfida contro il Catanzaro assume un’importanza rilevante, soprattutto in vista delle successive partite del calendario: subito dopo infatti i rosanero affronteranno due gare interne in cinque giorni contro Monza e Pescara.

Il Barbera, finora teatro di due vittorie su cinque incontri disputati, non deve trasformarsi in un tabù ma rappresentare invece la scintilla per proseguire con slancio nel campionato. Come ha sempre sottolineato Inzaghi, la vittoria del torneo passa attraverso la costanza e la tenacia nel mantenere alta la concentrazione; finora la squadra ha fornito risposte mature sotto questo profilo. Lo riporta il Corriere dello Sport.





