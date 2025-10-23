Conference League, 2a giornata: la Fiorentina a Vienna
La Fiorentina ha bisogno di alzare la testa dopo la sconfitta contro il Milan in campionato. La squadra di Pioli affronta in trasferta il Rapid Vienna nella 2a giornata del girone unico della Conference League.
LE PARTITE
AEK – Aberdeen: ore 18.45
Breidablik – Kuopio: ore 18.45
Drita – Omonia: ore 18.45
Hacken – Rayo Vallecano: ore 18.45
Rapid Vienna – Fiorentina: ore 18.45
Rijeka – Sparta Praga: ore 18.45
Shakhtar Donetsk – Legia Varsavia: ore 18.45
Shkendija – Shelbourne: ore 18.45
Strasburgo – Jagiellonia: ore 18.45
AZ Alkmaar – Slovan Bratislava: ore 21.00
Crystal Palace – AEK Larnaca: ore 21.00
Hamrun Spartans – Losanna: ore 21.00
Lincoln – Lech Poznan: ore 21.00
Mainz – Zrinjski Mostar: ore 21.00
Samsunspor – Dinamo Kiev: ore 21.00
Shamrock Rovers – Celje: ore 21.00
Sigma Olomouc – Rakow: ore 21.00
U Craiova – Noah: ore 21.00