Europa League, 3a giornata: il Bologna a Bucarest, c’è Roma – Viktoria Plzen

Redazione 23/10/2025 11:16

Il Bologna gioca in trasferta nella 3a giornata della fase a girone unico dell’Europa League. La squadra di Italiano affronta la Steaua Bucarest. La Roma, invece, riceve il Viktoria Plzen.

LE PARTITE

Feyenoord – Panathinaikos: ore 16.30

Braga – Stella Rossa: ore 18.45



Brann – Rangers: ore 18.45

Fenerbahce – Stoccarda: ore 18.45

Genk – Betis: ore 18.45

Go Ahead Eagles – Aston Villa: ore 18.45

Lione – Basilea: ore 18.45

Salisburgo – Ferencvaros: ore 18.45

Steaua Bucarest – Bologna: ore 18.45

Celta Vigo – Nizza: ore 21.00

Celtic – Sturm Graz: ore 21.00

Friburgo – Utrecht: ore 21

Lille – PAOK: ore 21

Maccabi Tel Aviv – Midtjylland: ore 21

Malmo – Dinamo Zagabria: ore 21

Nottingham Forest – Porto: ore 21.00

Roma – Viktoria Plzen: ore 21.00

Young Boys – Ludogorets: ore 21

