Europa League, 3a giornata: il Bologna a Bucarest, c’è Roma – Viktoria Plzen
Il Bologna gioca in trasferta nella 3a giornata della fase a girone unico dell’Europa League. La squadra di Italiano affronta la Steaua Bucarest. La Roma, invece, riceve il Viktoria Plzen.
LE PARTITE
Feyenoord – Panathinaikos: ore 16.30
Braga – Stella Rossa: ore 18.45
Brann – Rangers: ore 18.45
Fenerbahce – Stoccarda: ore 18.45
Genk – Betis: ore 18.45
Go Ahead Eagles – Aston Villa: ore 18.45
Lione – Basilea: ore 18.45
Salisburgo – Ferencvaros: ore 18.45
Steaua Bucarest – Bologna: ore 18.45
Celta Vigo – Nizza: ore 21.00
Celtic – Sturm Graz: ore 21.00
Friburgo – Utrecht: ore 21
Lille – PAOK: ore 21
Maccabi Tel Aviv – Midtjylland: ore 21
Malmo – Dinamo Zagabria: ore 21
Nottingham Forest – Porto: ore 21.00
Roma – Viktoria Plzen: ore 21.00
Young Boys – Ludogorets: ore 21