Mutti: "Il Palermo è destinato a 'spaccare' il campionato" ​​

Bortolo Mutti, ex allenatore del Palermo e Padova tra le altre, è stato intervistato per TuttoB e ha commentato l’avvio di campionato, indicando i rosanero tra le squadre favorite alla promozione.

“Favorite? Metterei il Frosinone, il Cesena, il Monza e, soprattutto, il Venezia, squadra da tenere in grandissima considerazione. Non trascurerei nemmeno l’Empoli, che ha tutti i mezzi per risalire la classifica, dopo un avvio in sordina: se la squadra di Dionisi prende slancio, può fare molto bene. Detto ciò, credo che il Palermo uscirà dal gruppo: a mio giudizio, i rosanero possono ‘spaccare’ il campionato. Più in generale queste otto partite hanno dato la traccia di un campionato davvero interessante e pieno di sorprese”.

Sul pareggio tra Palermo e Modena, dice: “Ho visto una bella partita e devo dire che entrambe le squadre hanno giocato con grande personalità. Il pareggio è giusto. Il Modena non ha sofferto l’impatto con un ambiente carico e trascinante qual è il “Barbera” e ha dimostrato di potersela giocare con carattere e qualità. Per cui merita il primo posto. Può essere effettivamente una protagonista assoluta di questo campionato”.







