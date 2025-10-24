Perugia, Giovanni Tedesco è il nuovo allenatore: “Il mio sogno era essere qui o a Palermo”

“Avevo un sogno: allenare Perugia e Palermo“. Sono le parole di Giovanni Tedesco, nuovo allenatore del Perugia. Il tecnico palermitano è stato un grande calciatore del club umbro, dal 1998 al 2004 ha collezionato 154 presenze e 24 gol, nel 2003 ha anche vinto la Coppa Intertoto con i biancorossi.

“Ho trovato grandissima disponibilità da parte dei giocatori – afferma, parole riportate da PerugiaToday.it -. Tante volte le cose vengono percepite diversamente. Il club è organizzato, con una struttura sportiva tecnica all’avanguardia. Questo mi ha fatto enormemente piacere. Volevo dare un saluto a Braglia. Capisco il momento che sta attraversando”.

Sul ritorno a Perugia: “Era destino che il percorso fosse questo. Nella mia vita mai nessuno mi ha regalato nulla. Sono uno che quando vuole ottenere una cosa la ottiene”.







